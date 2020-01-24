За рік падіння промвиробництва прискорилося майже до 8%
За даними Держстату, в грудні падіння промислового виробництва прискорилося до 7,7%. Промислове виробництво в грудні скоротилося на 7,7% в порівнянні з груднем 2018 року.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Ліга.Бізнес.
З корекцією на ефект календарних днів промвиробництво в річному вираженні знизилася на 8,3%.
Щодо листопада 2019 року промислове виробництво впало на 1,1%.
За 12 місяців спад промвиробництва до аналогічного періоду 2018 року становив 1,8%.
Дані наводяться без урахування окупованих територій Автономної Республіки Крим, а також Донецької та Луганської областей.
У Держстаті також попереджають, що дані за 2019 рік є попередніми, перегляд буде здійснено в I кварталі 2020 року.
Источник: uprom.info
Автор: Владислав Христофоров