За рік падіння промвиробництва прискорилося майже до 8%

За даними Держстату, в грудні падіння промислового виробництва прискорилося до 7,7%. Промислове виробництво в грудні скоротилося на 7,7% в порівнянні з груднем 2018 року.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Ліга.Бізнес.

З корекцією на ефект календарних днів промвиробництво в річному вираженні знизилася на 8,3%.

Щодо листопада 2019 року промислове виробництво впало на 1,1%.

За 12 місяців спад промвиробництва до аналогічного періоду 2018 року становив 1,8%.

Дані наводяться без урахування окупованих територій Автономної Республіки Крим, а також Донецької та Луганської областей.

У Держстаті також попереджають, що дані за 2019 рік є попередніми, перегляд буде здійснено в I кварталі 2020 року.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

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