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За січень-березень до зведеного бюджету зібрано на 37 млрд грн більше, ніж за відповідний період 2018 року

За січень-березень до зведеного бюджету зібрано на 37 млрд грн більше, ніж за відповідний період 2018 року

За І квартал 2019 року до зведеного бюджету зібрано 296,8 млрд грн. Це на 14,2%, або на 37 млрд грн більше відповідного періоду минулого року. Так, за січень-березень 2018 року до зведеного бюджету надійшло 259,8 млрд грн.

До державного бюджету зібрано 236,9 млрд грн. Цей показник перевищує відповідний період минулого року на 13,4%, або на 28 млрд гривень.

Податкових платежів до загального фонду держбюджету у січні-березні 2019 року зібрано у розмірі 141,9 млрд грн. Це на 12,5% або на 15,7 млрд грн перевищує минулорічний показник.

Митних платежів надійшло 75,6 млрд грн, що на 0,7 млрд грн, або на 1% більше, ніж за січень-березень 2018 року.

Источник: sfs.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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