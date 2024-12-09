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За тиждень Нацбанк продав 785 мільйонів

За тиждень Нацбанк продав 785 мільйонів

За тиждень із 2 по 6 грудня Національний банк України продав на міжбанку 785,5 млн дол., при цьому купив 130 тис дол.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 2 по 6 грудня Нацбанк продав 785,5 млн дол, що на 77 млн дол. більше, ніж минулого тижня. При цьому Нацбанк купив 130 тисяч гривень.

Загалом з початку року Нацбанк продав майже 30,5 млрд. дол., тоді як купив 125,7 млн. дол.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

За тиждень із 25 по 29 листопада Національний банк України продав на міжбанку 708,5 млн дол., при цьому не купував валюту.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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