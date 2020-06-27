Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:51
Просмотров: 68

За три місяці ми зміцнили українську медичну систему в рази, але без дотримання карантину це не врятує від нових антирекордів COVID-19, - Максим Степанов

За три місяці ми зміцнили українську медичну систему в рази, але без дотримання карантину це не врятує від нових антирекордів COVID-19, - Максим Степанов

Нове керівництво Міністерства охорони здоров’я значно зміцнило українську медичну систему за три місяці своєї роботи. Кількість ПЛР-тестів на коронавірус зросла із 250 до 14 000 на добу, було відновлено роботу лабораторних центрів та перекваліфіковано їхніх працівників, а показник летальності від COVID-19 знаходиться на рівні 2,6%, що краще за більшість розвинених європейських країн. Разом з тим, українська система охорона має свої межі і тому українцям варто дотримуватися протиепідемічних рекомендацій МОЗ – щоб не допускати нових антирекордів щодо коронавірусу.

Про це Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу 26 червня.

«За три місяці медична система зміцнена в рази. Якщо ви подивитесь на тести, то на початку квітня ми робили 250-300 ПЛР-тестів на добу. Сьогодні цей показник 14 тисяч. Ми відновили систему лабораторних центрів, яка була повністю зруйнована. Ми перекваліфікували і перенавчили лікарів-лаборантів, щоб вийти на такий результат. Ми запровадили стандарти лікування, які показують свою дієвість», - наголосив Максим Степанов.

За словами очільника МОЗ, українські стандарти лікування і надання медичної допомоги хворим на COVID-19 є досить високими. Якщо в Україні показник летальності від коронавірусу складає 2,6%, то у Німеччині ця цифра знаходиться на рівні 4%, у США – 5%, а у Франції – 18%.

«В той же час ми повинні розуміти, що вітчизняна система охорони здоров’я має межу. Нам потрібне посилення контролю за дотриманням норм. Ситуація повинна бути максимально контрольована, де є найбільша загроза передачі вірусу. Ми не збираємося здаватися і будемо нарощувати темпи роботи, в тому числі кількість тестувань на коронавірус», - підкреслив Максим Степанов.

Міністр охорони здоров’я наголосив, що в Закарпатській і Чернівецькій областях відсоток зайнятих ліжок уже перейшов за 50%. «Люди хворіють, їх госпіталізують і надають медичну допомогу. Прошу вас дотримуватися рекомендацій МОЗ, щоб не допустити погіршення ситуації», - резюмував Максим Степанов.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Дмитро Кулеба: жодне положення російського законодавства не може завадити деокупації Криму
Сегодня 08:16    37
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 26 червня
Сегодня 07:12    54
Коронавирус в Харькове: статистика на 26 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Сегодня 06:20    150
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Сегодня 06:09    112
Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС
Сегодня 06:00    70
Завдяки програмі по частковому безробіттю збережено більше 200 тисяч робочих місць, - Ігор Петрашко
26.06.2020 09:29    89
США виділять Україні 125 млн доларів на закупівлю летальної зброї
26.06.2020 09:07    82
Миколаївський бронетанковий завод передав військовим чергову партію техніки в рамках ДОЗ-2020 (ФОТО)
26.06.2020 08:38    115
Выпускники харьковского медколледжа хотят лечить коронавирус
26.06.2020 07:50    199
Державний борг в травні: попит на ОВДП зростає, а вартість залучення зменшується
26.06.2020 07:41    82
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 