За три місяці ми зміцнили українську медичну систему в рази, але без дотримання карантину це не врятує від нових антирекордів COVID-19, - Максим Степанов

Нове керівництво Міністерства охорони здоров’я значно зміцнило українську медичну систему за три місяці своєї роботи. Кількість ПЛР-тестів на коронавірус зросла із 250 до 14 000 на добу, було відновлено роботу лабораторних центрів та перекваліфіковано їхніх працівників, а показник летальності від COVID-19 знаходиться на рівні 2,6%, що краще за більшість розвинених європейських країн. Разом з тим, українська система охорона має свої межі і тому українцям варто дотримуватися протиепідемічних рекомендацій МОЗ – щоб не допускати нових антирекордів щодо коронавірусу.

Про це Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу 26 червня.

«За три місяці медична система зміцнена в рази. Якщо ви подивитесь на тести, то на початку квітня ми робили 250-300 ПЛР-тестів на добу. Сьогодні цей показник 14 тисяч. Ми відновили систему лабораторних центрів, яка була повністю зруйнована. Ми перекваліфікували і перенавчили лікарів-лаборантів, щоб вийти на такий результат. Ми запровадили стандарти лікування, які показують свою дієвість», - наголосив Максим Степанов.

За словами очільника МОЗ, українські стандарти лікування і надання медичної допомоги хворим на COVID-19 є досить високими. Якщо в Україні показник летальності від коронавірусу складає 2,6%, то у Німеччині ця цифра знаходиться на рівні 4%, у США – 5%, а у Франції – 18%.

«В той же час ми повинні розуміти, що вітчизняна система охорони здоров’я має межу. Нам потрібне посилення контролю за дотриманням норм. Ситуація повинна бути максимально контрольована, де є найбільша загроза передачі вірусу. Ми не збираємося здаватися і будемо нарощувати темпи роботи, в тому числі кількість тестувань на коронавірус», - підкреслив Максим Степанов.

Міністр охорони здоров’я наголосив, що в Закарпатській і Чернівецькій областях відсоток зайнятих ліжок уже перейшов за 50%. «Люди хворіють, їх госпіталізують і надають медичну допомогу. Прошу вас дотримуватися рекомендацій МОЗ, щоб не допустити погіршення ситуації», - резюмував Максим Степанов.

Источник: moz.gov.ua

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