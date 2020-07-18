За три роки ми повністю оновимо автопарк екстреної медичної допомоги по всій країні, – Максим Степанов

Нинішнє керівництво Міністерства охорони здоров'я вважає розвиток екстреної медицини своїм пріоритетом. Уже цього року у галузь додатково спрямовано 1,26 млрд грн, за які медикам підвищать зарплати і закуплять 400 автомобілів екстреної допомоги. Протягом найближчих 2-3 років автопарк екстреної медичної допомоги буде повністю оновлений по всій країні.

Про це Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час робочої поїздки до Житомирської області.

"Протягом багатьох років екстрена медична допомога не отримувала того рівня підтримки, який має бути. Ми вважаємо цю галузь одним зі своїх пріоритетів і вже цього року додатково виділили 1,26 млрд грн. Ці гроші підуть на підвищення зарплат, покращення матеріально-технічної бази, а також закупівлю авто. Уже цього року ми закупимо 400 автомобілів. Зараз потреба по всій Україні складає 1800 авто, і я ставлю за завдання повністю оновити автопарк за 2-3 роки", – підкреслив Максим Степанов.

У ході візиту очільник відомства ознайомився з роботою Пункту базування бригад екстреної допомоги Коростишівського району, Обласного перинатального центру, а також Обласної дитячої лікарні.

Источник: kmu.gov.ua

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