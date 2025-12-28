За вільні Україну та Білорусь - Білоруський Добровольчий Корупус відзначив третю річницю створення

Три роки тому на запорізькій землі було оголошено про створення Білоруського Добровольчого Корпусу в складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України. До першого складу БДК увійшли ветерани АТО, досвідчені воїни та молодь, яка лише стала на шлях війни.

З моменту нашого створення і до сьогодні дійшли не всі, хто стояв біля витоків або долучився з часом. Кожен зробив свій внесок, закарбувавши власною кров’ю, потом і сльозами близьких гонор нашої нації у сучасну історію білоруського спротиву.

Наша боротьба триває. Ті, хто перейняв досвід війни останніх років, уже передають його новому поколінню білоруської шляхти. Ми з гонором пронесемо імена полеглих героїв війни та промовимо їх у День Визволення Білорусі!

Слава Україні! Білорусь Передусім!

Тры гады таму на запарожскай зямлі было абвешчана пра стварэньне Беларускага Дабраахвотніцкага Корпуса ў складзе «Спецпадроздзела Цімура» ГУР МА Украіны. У першы склад БДК увайшлі ветэраны АТА, дасведчаныя ваяры і моладзь, што толькі выйшла на шлях вайны.

З моманту нашага стварэньня да сённяшняга дня дайшлі не ўсе, хто стаяў у вытокаў ці прыяднаўся з цягам часу. Кожны зрабіў свой унёсак, укарбаваў сваёй крывёю, потам і слязьмі блізкіх гонар нашай нацыі ў сучасную гісторыю беларускага супраціву.

Нашая барацьба трывае. Тыя, хто пераймаў досьвед вайны апошніх гадоў, ужо перадаюць яго новаму пакаленьню беларускай шляхты. Мы з гонарам пранясём імёны палеглых герояў вайны і прамовім іх у Дзень Вызваленьня Беларусі!

Слава Украіне! Беларусь Перадусім!

Джерело: gur.gov.ua

