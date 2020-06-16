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За время карантина количество безработных в Украине выросло почти на 155 тыс. чел. - Госслужба занятости

За время карантина количество безработных в Украине выросло почти на 155 тыс. чел. - Госслужба занятости

Количество безработных с 12 марта по 15 июня выросло на 154,97 тыс. чел.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная служба занятости.

Согласно ее данным, за минувшую неделю с 9 по 12 июня этот показатель увеличился на 15,8 тыс. безработных по сравнению с 23,7 тыс. неделей ранее.

Как демонстрирует статистика Госслужбы занятости, количество получателей помощи по безработице выросло за минувшую неделю на 15 тыс. чел. - до 430,4 тыс. чел.

Ведомство также уточнило, что по состоянию на 15 июня в центры занятости поступило 34 тыс. пакетов документов от предпринимателей и компаний на оформление помощи по частичной безработице, из них 16 тыс. - от физических лиц-предпринимателей без наемных работников.

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По 14 тыс. таких запросов принято положительные решения для выплат более чем 125 тыс. сотрудников, указала Госслужба занятости.

"Направлено на выплату помощи по частичной безработице 415,1 млн грн", - отметила пресс-служба ведомства.

Как сообщалось, Кабинет Министров 27 апреля выделил 4,7 млрд грн для выплаты помощи по частичной безработице на период карантина. Ею могут воспользоваться работодатели и частные предприниматели (независимо от наличия наемных сотрудников), которые остановили или сократили свою деятельность из-за карантина.

Источник: censor.net.ua

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