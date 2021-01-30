За участю радників НАТО в Національному університеті оборони України відбувся тренінг щодо впровадження принципу гендерної рівності

В рамках реалізації гендерної політики держави в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського 28 лютого відбувся тренінг для слухачів оперативного рівня підготовки «Основи гендерної політики. Практичний досвід впровадження принципу гендерної рівності в політику держав-членів НАТО та політику України». Модератором заходу виступили радниця начальника університету з гендерних питань Людмила Кримець та військовий радник НАТО при університеті Френк Джепсен. Тренінг проводився англійською мовою.

Протягом тренінгу учасники мали можливість ознайомитись з теоретичними та практичними аспектами формування гендерної політики на національному та міжнародному рівнях, з основними нормативно-правовими документами що визначають ключові аспекти формування гендерних перспектив. Учасники активно долучились до аналізу основних цілей, завдань та викликів впровадження принципу гендерної рівності як для Збройних Сил України, так і для держав-членів та партнерів НАТО. За результатами тренінгу слухачі презентували власні підходи щодо формування шляхів інтеграції між Україною та НАТО на шляху забезпечення принципу гендерної рівності.

Пресслужба Національного університету оборони України імені Черняховського

Источник: mil.gov.ua

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