Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:51
Просмотров: 67

За участю радників НАТО в Національному університеті оборони України відбувся тренінг щодо впровадження принципу гендерної рівності

За участю радників НАТО в Національному університеті оборони України відбувся тренінг щодо впровадження принципу гендерної рівності

В рамках реалізації гендерної політики держави в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського 28 лютого відбувся тренінг для слухачів оперативного рівня підготовки «Основи гендерної політики. Практичний досвід впровадження принципу гендерної рівності в політику держав-членів НАТО та політику України». Модератором заходу виступили радниця начальника університету з гендерних питань Людмила Кримець та військовий радник НАТО при університеті Френк Джепсен. Тренінг проводився англійською мовою.

Протягом тренінгу учасники мали можливість ознайомитись з теоретичними та практичними аспектами формування гендерної політики на національному та міжнародному рівнях, з основними нормативно-правовими документами що визначають ключові аспекти формування гендерних перспектив. Учасники активно долучились до аналізу основних цілей, завдань та викликів впровадження принципу гендерної рівності як для Збройних Сил України, так і для держав-членів та партнерів НАТО. За результатами тренінгу слухачі презентували власні підходи щодо формування шляхів інтеграції між Україною та НАТО на шляху забезпечення принципу гендерної рівності.

Пресслужба Національного університету оборони України імені Черняховського

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про реформування державних підприємств ОПК
Сегодня 09:51    5
Чи варто чекати на дешеву іпотеку в 2021 році? - НБУ
Сегодня 09:27    41
100% державних послуг будуть доступні в Дії, – Мінцифра
Сегодня 08:40    85
Молитва, квіти та лекція – як на Харківщині вшанували Героїв Крут (ВІДЕО)
Сегодня 08:29    89
Rozetka закрывает свой YouTube-канал с более 1 млн подписчиков из-за языкового закона
Сегодня 08:07    139
Угорщина прийматиме українських воїнів на реабілітацію після пандемії
Сегодня 07:34    87
Завдяки Антикорупційній стратегії Україна зможе системно підвищувати свою позицію в Індексі протидії корупції, — Голова НАЗК
Сегодня 07:12    87
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 29 січня 2021 року
Сегодня 06:41    90
Максим Степанов: Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочнеться в лютому
Сегодня 06:10    107
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    156
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 