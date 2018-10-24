Забирать призывников на службу прямо с улицы - незаконно, – эксперт

Во время призыва в Вооруженные силы Украины военнослужащие не имеют права устраивать призывников "охоту", задерживая их прямо на улице.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире ObozTV.

Эксперт прокомментировал скандальное видео из Харьковской области, где военный пытался прямо на улице задержать призывника.

Мусиенко отметил, что подобные инциденты случались и раньше: "В 2016 году тоже возникала ситуация, когда на улице кого-то могли остановить, подойти и забрать".

"Есть порядок, предусмотренный законодательством, где вручается повестка о вызове призывника - это место работы, место учебы или место жительства. Любые другие действия, несмотря на благородную цель - служение родине, выполнение конституционного долга и т.д. - не соответствуют закону ", - подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что, согласно Конституции, все государственные органы должны "действовать исключительно предусмотренным законом способом".

"Обязанность не только граждан, но и правоохранительных органов - соблюдать законодательство", - отметил Мусиенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в социальных сетях появилось видео, как сотрудники военкомата на Харьковщине пытались задержать на улице молодого человека призывного возраста. При этом за их действиями наблюдал сотрудник патрульной полиции.

Агентство Телевидения Новости