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Заборгованість перед шахтарями держшахт з бюджету повністю погашена, - Ольга Буславець

Заборгованість перед шахтарями держшахт з бюджету повністю погашена, - Ольга Буславець

На сьогодні в Україні склалася безпрецедентна ситуація, коли всі кошти на погашення заборгованості із заробітної плати шахтарям держпідприємства з бюджету виплачено.

Про це заявила в.о. Міністра енергетики Ольга Буславець на брифінгу за результатами засідання Кабінету Міністрів України у середу.

«26 червня, за дорученням Прем’єр-міністра, за ініціативи Міненерго Мінфіном було здійснено наближення бюджетних асигнувань для можливості виплатити заробітну платню нашим шахтарям. На це було направлено 339 млн грн. Всі кошти, які повинні були бути виплачені з бюджету, надійшли на платіжні картки шахтарів. Це безпрецедентна ситуація, коли у нас на сьогодні з бюджету взагалі нема заборгованості перед шахтарями», - наголосила Ольга Буславець.

За її словами, сьогодні на державних вугледобувних підприємствах ще залишається невелика заборгованість, яка буде погашатися за рахунок господарської діяльності цих підприємств, тобто - завдяки реалізації вугільної продукції.

«На сьогодні дуже важливим є забезпечення збуту вугілля для того, щоб шахти працювали стало і безперебійно», - зазначила в.о. Міністра.

Вона нагадала про рішення Кабінету Міністрів, за яким має відбуватися пріоритетна диспетчеризація блоків теплової генерації, які використовують вітчизняне вугілля для основного виробітку електроенергії.

«Це рішення має забезпечити максимальний збут вітчизняного вугілля», - підсумувала Ольга Буславець.

Источник: kmu.gov.ua

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