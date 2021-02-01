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Заборгованість по зарплаті в Україні за півтора місяці скоротилась майже на 800 млн грн завдяки підприємствам держсектору

Заборгованість по зарплаті в Україні за півтора місяці скоротилась майже на 800 млн грн завдяки підприємствам держсектору

За даними Державної служби України з питань праці, сума заборгованості підприємств по заробітній платі по всій Україні продовжує зменшуватись. Так, станом на 25.01.2020 у порівнянні з 07.12.2020, заборгованість зменшилась на 797 млн грн, або на 21%, з 3,8 млрд грн до 3,0 млрд грн. З них, частка заборгованості по активних підприємствах становить 60%, або 1,8 млрд грн, по підприємствах-банкрутах – 36%, або 1,1 млрд грн та по неактивних підприємствах – 4%, або 110 млн грн.

У той же час, станом на 25.01.2021, частка державних підприємств в загальній заборгованості по заробітній платі складає 34%, або 1 млрд грн, частка приватних підприємств – 64%, або 1,9 млрд грн, та частка комунальних підприємств – 2%, або 61 млн грн.

Найбільший внесок у покриття заборгованості зробили Донецька (335 млн грн), Львівська (171 млн грн) та Харківська (120 млн грн) області. Найбільшим боржником все ще залишається Донецька область з показником 683 млн грн. З негативних тенденцій по регіонах: по Полтавській області, показник заборгованості по заробітній платі зріс за досліджуваний період на 10,8 млн грн, що потребує додаткової уваги.

Драйвером погашення заборгованості по заробітній платі виступають підприємства державної форми власності, частка яких у погашенні загальної заборгованості складає 85% або 675 млн грн від загальної суми погашення заборгованості з заробітної плати. З них, підприємства Міненерго скоротили заборгованість на 572 млн грн, підприємства Укравтодору - на 56 млн грн та підприємства Укроборонпрому – на 35 млн грн.

Нагадаємо, що 17 грудня 2020 року у Мінекономіки було проведено засідання Міжвідомчої робочої групи з питань погашення заборгованості із заробітної плати, протягом якого було прийнято рішення щодо запровадження негайних заходів для скорочення цієї заборгованості на підприємствах державного сектору економіки.

Источник: me.gov.ua

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