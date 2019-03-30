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Заборонено спілкуватися з журналістами: в Україну приїхали "мовчазні" спостерігачі ENEMO

Заборонено спілкуватися з журналістами: в Україну приїхали мовчазні спостерігачі ENEMO

Іноземці представляють 21 міжнародну організацію з країн ЄС та Центральної Азії

160 міжнародних спостерігачів з організації "Енемо" приїхали в Україну, щоби стежити за волевиявленням у першому турі президентських виборів, які відбудуться уже цієї неділі.

Іноземці представляють 21 міжнародну організацію з країн ЄС та центральної Азії. Після інструктажу у столиці, вони вирушать до регіонів України. Їхня робота буде короткостроковою – на виборчих дільницях вони перебуватимуть лише в день волевиявлення та під час підрахунку голосів.

"Спостережна місія "Енемо" вже в 11 бере участь в українських виборах. З 2004 року ми надсилаємо своїх спостерігачів. Головне завдання, яке ми виконуємо – щоб не було підміни понять, підміни демократії. Головне голосування країни щоб відбувалося чесно і прозоро", – прокоментував генсек місії Златко Вуйович.

Весь цей час їм буде заборонено спілкуватися із журналістами. Свої висновки про хід голосування вони обіцяють оприлюднити у проміжному звіті вже у вівторок.

"Кілька днів до події й ми ще не знаємо, хто пройде в другий тур – це є сила демократії, коли результат не вирішений заздалегідь. Це сила зростати та діяти. Всі повинні мати роль у цьому процесі, щоб бути вільними від насильства й залякування, щоб забезпечити країні, яка прагне стати частиною європейської спільноти, реалізувати очікування її народу", – заявила посол США в Україні Марі Йованович.

На другий тур спостерігачі знову приїдуть в Україну.

Міжнародну місію "Енемо" фінансують США, Євросоюз та Німеччина. Посли цих країн висловили сподівання, що вибори в Україні відбудуться демократично.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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