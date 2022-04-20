Зачем Кремль выпустил в эфир критиков войны против Украины

В россии замелькали разные деятели, которые как бы ругают «специальную военную операцию». По делу ругают, аргументированно. Есть лишь одно «но». В основном это ручные персонажи, которые годами играли роль спойлеров для разных аудиторий, пишет блогер Алексей Копытько на своей странице в Facebook.

Уже вынуты из чуланов «русские националисты», «представители научной и творческой интеллигенции» и даже некоторые «правозащитники». Их синхронное появление на арене — явный признак того, что российская власть зафиксировала рост протестных настроений. И чтобы эти настроения контролировать, запускают хоровод из специально обученных людей.

Есть очень четкий маркер. Если «оппозиционеры» и «бунтари» за свою активность реально не страдают – либо власть считает их безопасными, потому что они встроятся в систему при первом же окрике, либо это изначально постановка. Любой неконтролируемый протест росвласть закатывает в асфальт на ранней стадии, максимально скрывая и искажая информацию, чтобы другим неповадно было.

В этой «критике» интересно одно – на кого канализируют негатив. С натовской военщиной все ясно. Но как только наравне с басурманами будет дозволено разными голосами клеймить вороватых генералов-предателей – это явный сигнал к чисткам. Значит, мы переходим на следующий уровень, когда росвласть вынуждена пускать в расход часть элиты дабы удержать ситуацию.

Безвременное утопление крейсера «Москва» дает наглядную иллюстрацию быта и нравов внутри российской армии и российского общества. Причем, это ж не просто армия, не какие-нибудь дикие мотострелки. Это флагман флота (хоть и самого слабенького). «Дарагие рассеяне» получают максимально четкий посыл, что надо прятать своих детей от призыва и от мобилизации. Потому что путин может дать любой приказ в телевизоре, но срочники, которых «там нет» уже погибли сотнями. Только на одной «Москве» уже с десяток наберется.

Очень невовремя.

Потому что Кремль прямо сейчас готовит почву для массовой мобилизации. Если раньше Украина якобы собиралась напасть на ОРДЛО, то сейчас уже целое НАТО собирается напасть на россию-матушку. Все к оружию!

И вот тут прям интересно. Ибо это очень опасная игра. Россияне яростно одобряли «спецоперацию» против горстки бендеровцев и наркоманов. А воевать с НАТО – это ж совсем другое. Настроения могут качнуться самым удивительным образом.

Для нас ничего не меняется. Продолжаем делать то, что рано или поздно вынудит россию отползти.

Источник: sprotyv.info

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