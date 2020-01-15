Зачем патрульным аккаунт в «Тик Ток» и кто возглавил патрульную полицию в Харькове?

- Вручити вам шеврон патрульної поліції Харківської області. - Служу українському народу. - Вітаю. - Дякую. - Вітаю.

Алена Стрыжак стала новой начальницей Харьковской патрульной полиции. 31-летняя полицейская родилась в Днепре, имеет высшее экономическое и юридическое образование,. Свой путь в рядах патрульных начала с момента создания новой полиции. По словам первого заместителя начальника ДПП Алексея Белошицкого к этой должности Алена Стрыжак шла долго и упорно.

Алексей Белошицкий, первый заместитель Департамента патрульной полиции НПУ

Була спочатку патрульним в місті Дніпро з самого початку відкриття міста, потім стала командиром роти показала свої не аби які лідерські здібності командирські здібності була призначена командиром батальйону в управлінні ще тоді міста Дніпра. Пізніше вже з посади командира батальйону була на посаду на підвищення саме заступником начальника управління у Хмельницькій області.

Глава Харьковской Нацполиции Валерий Сокуренко пожелал патрульной вдохновения, успехов и призвал ее новых подчиненных не подводить свою начальницу и достойно нести службу.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области

- Сьогоднішній керівник сказала, що буде лідером от значить ми це розуміємо так що вона буде кричати вам і давати команди не "Вперед", а буде говорити "За мною". - Так точно. - Якщо вона підніметься, я думаю, що колектив не зважаючи, чи це дівчата, чи це хлопці теж підуть і будуть виконувати свої обов'язки так як слід.

Валерий Сокуренко отметил, что на сегодня в Харьковской области наблюдается увеличение количества ДТП, кроме того - продолжается борьба с игорным бизнесом, незаконной торговлей алкоголем и незаконной вырубкой лесов. Поэтому глава Нацполиции надеется на еще более тесное сотрудничество с патрульными.

Алена Стрыжак, нач. УПП в Харьковской области

Час реагування, якість відпрацювання виклику і якість надання саме цих поліцейських послуг тому довіра населення - це виконання своїх службових обов'язків і несення служби так як має бути. І я думаю не буде у нас проблем ні з довірою населення ні з чим. тому якщо в цьому напрямку є питання то ми над ними будемо в будь-якому випадку працювати.

Доверие граждан к полиции действительно низкое и этим патрульные тоже обещают заняться. Современность требует современных решений подумали полицейские и зарегистрировались в китайской социальной сети «Тик Ток» - она является ведущей видеоплатформой для коротких видео. На своей странице патрульные пропагандируют вежливость, спорт и хорошее настроение.

По словам Алексея Белошицкого он лично был вовлечен в создание аккаунта в «Тик Ток» и патрульные имеют цель повторить успех "эпохи селфи", которая была популярна в инстаграме после запуска новой патрульной полиции.

Алексей Белошицкий, первый заместитель Департамента патрульной полиции НПУ

Аудиторія, яка є зараз і цій новій соціальній мережі Тік Ток - це 29% - від 14 до 17 років і 46% це від 18 до 23 років, тобто це молодь. Це молодь з якою ми також маємо спілкуватися. Це молодь якій сьогодні наприклад 15 чи 16 чи 17 а через 5 років чи через три він може захотіти служити в патрульній поліції.

Сейчас по словам полицейских Харьковщина имеет один из лучших показателей по набору в ряды патрульной полиции.





Агентство Телевидения Новости