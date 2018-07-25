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Зачем украинцы массово вооружаются?!

На руках украинцев официально зарегистрировано около миллиона единиц огнестрельного оружия.

Зачем украинцы массово вооружаются?!

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

По данным Национальной полиции, тенденция к росту количества длинноствольного оружия наметилась еще в 2013 году, когда в Украине зарегистрировали около 830 тыс. единиц.

Однако уже через три года этот показатель превысил 920 тысяч. В 2018 году официальная статистика - более 890 тыс. единиц.

Как отметил глава наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин, главная мотивация при покупке оружия - необходимость иметь инструмент самозащиты.

По подсчетам УАВО, украинцы ежегодно покупают 70-100 тысяч единицы оружия. Однако данные полиции по количеству зарегистрированных "стволов" могут не совпадать с реальными показателями. По мнению Учайкина, на руках у 1,5 млн человек может находиться до 2,5 млн единиц оружия.

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: оружие

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