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Задержание Навального: к политику не пускают адвокатов

Задержание Навального: к политику не пускают адвокатов

К задержанному в Москве оппозиционеру Алексею Навальному не допускают его адвокатов. Больше того, ему даже не позволяют передать еду.

Как сообщила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, адвокатов Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева пропустили внутрь УВД, но к подзащитному их все равно не пускают.

Директор ФБК Иван Жданов сообщает, что Навальному даже нельзя передать еду. Правовых оснований задержания политика тоже никто не называет.

Напомним, накануне Алексей Навальный вернулся в РФ из Германии, где лечился от последствий отравления боевым ядом «Новичок».

На паспортном контроле к политику с супругой подошли полицейские и потребовали пройти с ним. После нескольких минут спора он согласился, его задержали.

Агентство Телевидения Новости

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