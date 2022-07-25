Задержка разрешения на продажу ПВО Iris-T от Германии — ливерная колбаса или нет?

Украина просит продать у Германии 11 батарей немецкого ПВО Iris-T SLM.

Ну как продать — частично профинансировать закупку, а частью получить транш из федеральной государственной программы помощи для стран в зоне интересов ЕС (Мали, Ирак, Иордания, с недавнего времени Украина).

Один комплекс уже находится в производстве на заводе компании Diehl Defence GmbH & Co, будет в готовности до конца лета и передан Украине в рамках военной помощи Берлина Киеву.

На боевое дежурство над нашими городами, скорее всего заступит не раньше конца осени. С учетом того, что на вооружении у Германии их нет, а продаются они на экспорт, есть какие-то выставочные варианты, а значит обучение будет сильно зависеть от скорости производства.

И как педантичные немцы учили нас на 155 мм. САУ мы хорошо помним, благо это было недавно.

Судя по скорости поставки Египту, если дадут добро на продажу, подпишет разрешение федеральный канцлер и министр экономики, то ждать нам их года 4 минимум.

Каиру дали отмашку на поставку в 2018 году, а первая батарея прибыла на Ближний Восток только осенью 2021. Хотя немцы обычно ускоряют производство с увеличением числа заказов, но быстро не будет.

Ибо это не горячие пирожки, а очередь на подобные вещи расписывается на годы, даже если в дело не вмешивается политика.

В СМИ Iris-T SLM часто называют одной из самых современных, дорогих и технологичных систем ПВО на планете. Справедливо ли это? Вполне.

Стоимость одной украинской батареи и запаса ракет к ней — 178 млн. евро.

400 тысяч евро стоит 1 ракета IRIS-T.

Весь опцион с обучением, центром по ТО, изделиями для учебных стрельб и зипами может затянуть и на пару миллиардов евро. Да, защита с воздуха это крайне дорого.

Правда оно стоит того. Iris-T SLM способен работать не только объектовым ПВО, но и войсковым — ЗРК на базе машины MAN 8x8 могут находится на удалении 20 км от командного пункта, разворачиваться с колес, выставляя контейнеры на телескопические опоры и быстро менять позицию.

Самая лакомая часть тут, конечно, сама ракета IRIS-T — у нее одновременно три системы наведения. Инерциальная, радиолокационный канал и инфракрасная голова.

«Выстрелил и забыл».

Ракета по засечке радара и датчика приближения выходит в сектор, где самолет, БПЛА или крылатую ракету, уже подхватывает ГСН.

Причем, инфракрасная ГСН, хорошо отсеивает тепловые ловушки и помехи оптических станций противодействия, продолжает отслеживать сигнатуры целей на малой высоте и за складками ландшафта.

Если вы точно знаете, что над вами противник и наземный контроль подтвердил отсутствие своих, можно выстрелить куда-то «туда» — у изделия есть функция «захват после старта».

Соответственно, и применять комплекс можно с пассивной РЛС, которая меньше светится для разведки противника и видит гораздо дальше, за счет отражения сигналов от гражданских станций УКВ, цифрового вещания, различных вышек связи.

Немцы экспериментировали с отечественной Hensoldt Twinvis, радаром, который видит цель на расстояние в 250 км, работает в сложных условиях из плотной застройки, оставаясь крайне малозаметным для РЭР.

Ниша для применения? Например «подглядывать» через границу, опираясь на сеть противника или работа в местах, где доминируют средства вражеской радиоэлектронной борьбы. Или находиться за высотками, поднимая сетку обзора на выдвинутых на возвышенности гражданских вышках, которые обычно не являются мишенью для атак.

Египет же пробовал австралийский РЛС с активной фазовой решеткой от CEA Technologies— он может одновременно вести 150-200 целей, обстреливая до 24 из них одновременно. Это очень внушительное число для систем среднего радиуса действия.

Сама станция смотрится как механизм из какого-то футуристического фильма. Также используется немецкий радар, где есть боковой канал для вертолетов, чтобы одновременно вести, например, средневысотные самолеты и заниматься самообороной от низколетящих ударных машин.

Скорость ракеты до 3000 км\ч в момент разгона, за счет мощного двухрежимного двигателя и системы отклонения вектора тяги, позволяет работать по самым сложным целям, включая баллистические ракеты малого радиуса. IRIS-T может выдерживать перегрузки до 50G, оставляя далеко позади характеристики средств доставки «Панцирей» и «Торов».

Радиус в 40 км. по дальности и 25 по высоте, в принципе покрывает большинство потребностей ВСУ против ВКС РФ. Не полноценное ПРО, но «Точки» и «Искандеры» сбивать будет, за счет дальности РЛС, скорости выхода ракеты и стойкости к перегрузкам.

По поводу того, что немцы тянут — кроме их привычной бюрократии, да, у них заказы за живые деньги для Египта на 16 батарей, программа для Венгрии под их самолеты, обширнейший заказ Южной Кореи под их истребители, Швеция присматривается к новому комплексу дальнего радиуса и хочет заказать очередную партию IRIS-T для своих «Грифонов».

А и еще сущая мелочь — для самой Германии нужно сделать батареи, поставить на боевое дежурство. Ибо профинансировали львиную толику консорциума по созданию IRIS в Берлине и сапожник ходит без сапог.

Но тут впереди как раз 4-5 летний заказ для Украины, который надо оплатить во многом из федерального бюджета, и подвинуть клиентов и свою армию. Контракт мечты. Плюс долбит Шольца оппозиция — те, кто тормозил поставки в Украину двигателей и автомобилей, теперь стали такими милитаристами, что любо дорого глянуть.

Украине тоже стоит быть реалистами, а не накачивать своих граждан в прессе (уже после того как США передали нам 15% своих гаубиц «М777» и Франция 25% «Цезарей») — быстро передайте нам 35% и начинайте уже крутить их в три смены. Потому, что это так не работает.

Касаемо Iris-T SLM, то у Египта тоже конфликт за воду с Эфиопией, операция против ИГ на Синае и нужно защищать шельф.

В общем, я бы не ждал быстро все 11 батарей, да и, в принципе, есть вопросы будет ли разрешение именно в этом формате помощи.

С другой стороны всегда есть варианты — лизинг, кредитные средства на длительный период, урезание программ внутри ради страны получения вооружений.

Да ПВО это дорого, но потеря 40% ВВП за 2022 год тоже не сахар.

Плюс мы получаем не только пакетное решение, но и интеграцию в единую систему ПВО — от Швеции до Греции. Даже поставка 1 батареи (при такой загрузке на экспорт и внутрь ЕС) — большая поддержка. Вместе с норвежскими батареями до осени мы сможем прикрыть миллионники от вражеских крылатых ракет. В рамках оружейных контрактов это прямо срочно.

Джерело: site.ua

Автор: Кирилл Данильченко

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