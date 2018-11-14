Задержка зарплат коммунальщикам и многочисленные порывы труб: в нескольких районах Харькова люди до сих пор мерзнут без тепла

Вот он все уже парит, вот мокрый, это все от пара.

Отклеенные из-за влаги обои и запотевшие счетчики - это последствия многочисленных порывов труб, рассказывает жительница дома по проспекту Победы, Тамара. Подачи тепла люди ждали почти месяц, уже несколько дней батареи горячие лишь в течение двух-трех часов, говорит женщина. Затем - снова авария. Горячей воды в доме нет вовсе еще с начала лета.

Тамара, жительница дома по проспекту Победы:

Все время звоним, ну что они сказали - ждите, приедет аварийка. Придут слесаря, ждите. А они придут, "чопик" забъют и все. И уйдут. Через два-три часа или через сутки опять прорыв. У нас все течет, пакет у соседей вздулся.

А вот здесь, в центре Харькова, отопление даже не появлялось, рассказывает житель дома по Пушкинскому въезду, Федор Воронков. Жители уже устали обрывать телефоны коммунальщиков. в помещении ходят в верхней одежде, обогреватели работают круглосуточно.

Федор Воронов, харьковчанин:

Если на улице минус 5 сегодня было, то у нас +8 тут, у меня все время обогреватель тут включенный и все время тут и газ включаю, бо я замерзаю.

Батареи остаются холодными во многих домах в разных районах города. Больше всего проблем в Шевченковском и Киевском, также нет тепла в некоторых зданиях по улицам тарасовской и Плехановской, а также по проспекту Героев Сталинграда. Адресов, где с лета отсутствует горячая вода еще больше. Коммунальщики, которые работают на теплоснабжающем предприятии жалуются на задержку зарплат в течение 2 месяцев, нехватку специалиство и изношенность труб, которая составляет около 70 процентов. Один из работников филиала "Харьковских тепловых сетей" Валентин Ведерников рассказывает, ситуация критическая.

Валентин Ведерников, работник службы "Харьковтеплосбыт" - филиала КП "ХТС":

Нам два месяца просто зарплату не платят, мои 5200 я получить не могу два месяца. У меня на проезд три поездки. Не будет большим преувеличением, я не буду разводить сильно панику, если скажу, что город находится на грани техногенной катастрофы, потому что может ударить мороз -25 и поднимут давление. Теплоносителя может не хватить, сифонит изо всех щелей.

Подробную информацию о количестве порывов на теплосетях и сроки устранения дефектов в мэрии обещают сообщить в ближайшее время. На официальном сайте горсовета появилось сообщение о том, что жалоб от горожан в диспетчерскую службу на номер 15-62 ежедневно приходит настолько много, что линия перегружена, поэтому решили открыть дополнительную "горячую линию", чтобы обслуживать больше заявок.





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