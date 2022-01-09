Задолженность по зарплате на Харьковщине выросла почти на четверть

Зарплатные долги в Харьковской области увеличились с начала года на 20%. Задолженность составила почти 500 миллионов гривен.

Задолженность по выплате зарплат в Харьковской области по состоянию на 1 декабря составляла 488,6 миллиона гривен. Основная сумма долга (86,9%) приходится на промышленные предприятия, сообщили в ГУ статистики в Харьковской области.

И хотя в течение ноября задолженность снизилась на 7,8%, с начала года она выросла на 20%.

Сумма долгов на предприятиях сферы промышленности составляет 424 миллиона гривен, профессиональной, научной и технической деятельности — 40,2 миллиона. Задолженность в сфере образования – 1,5 миллиона гривен, в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи – три миллиона гривен.

Самый большой долг образовался в Харьковском районе (431,7 миллиона гривен). На втором месте – Лозовский район (31,9 миллиона), на третьем – Чугуевский (20,2 миллиона гривен).

Напомним, Харьковская область занимает всего лишь 14-е место по уровню средней заработной платы среди регионов Украины. Зарплата на Харьковщине более чем на 13% меньше среднего уровня по стране и составляет 12 392 гривны.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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