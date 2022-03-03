Загальна мобілізація в Україні: кого закликають насамперед

В Україні оголошено загальну мобілізацію. Цей указ було підписано президентом України Володимиром Зеленським. Мобілізація триватиме 90 днів. Кого закличуть насамперед

“У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримки бойової та мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки та оборони України, ухвалюю оголосити та провести загальну мобілізацію на 90 діб” , – Написано в указі.

Що таке загальна мобілізація?

Загальна мобілізація – це оперативний механізм поповнення лав Збройних Сил України. Застосований на всій території країни. Він стосується всіх органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, збройних сил України, органів та сил Громадянської оборони України, галузей національної економіки, державних та приватних підприємств, установ та організацій.

Кого закликають?

У документі зазначено – мобілізація пройде у кілька етапів. Насамперед призватиме оперативний резерв: колишніх військовослужбовців до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили в армії за контрактом або під час однієї з попередніх хвиль мобілізації (ветерани бойових дій починаючи з 2014 року).

У другий етап мобілізації під заклик потрапляють військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

Третій етап мобілізації – заклик резерву. Військовозобов’язані громадяни, які закінчили військові кафедри ВНЗ як офіцери запасу і не закликалися під час попередніх мобілізаційних хвиль.

Четвертий етап мобілізації стосується громадського резерву. Закличуть усіх жителів країни, які не мають вікових та фізичних обмежень для комплектування ЗСУ та інших військових формувань.

Новости портала «Весь Харьков»