Загарбники потрапили в котел під Києвом

Ірпінь, Буча, Гостомель взяті в кільце Збройними силами України, про це повідомляє Бучанське міськрада

Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Дмирівська громади залишаються під постійним обстрілом ворога, в Дмитрівській – пересування ворога, обстріли навколишніх сіл. Вночі обстріляли Шпитьки, що спричинило пожежі. Постійно ведуться бої на Житомирській трасі.

Багато сіл в окупації, що приближує гуманітарну катастрофу. У населення не залишається продуктів, медикаментів, гігієнічних товарів, дитячого харчування. Зокрема, Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка. Села Загальці, Галинка, Качали, Стара Буда, Мирча, Тальське Бородянської громади окуповані. Села без зв’язку. Окупанти вдираються у хати, шукають їжу та алкоголь.

Російські окупанти вдираються до осель, мародерять , відстрілюють собак, худобу ріжуть на м‘ясо.Немішаєвська громада – нема світла, газу, зв’язку. Потребують продуктів, води, медикаментів. Великий запит на евакуацію. Окопується ворог.В Пісківській територіальній громаді внаслідок авіабомбуваня зруйновано 4 будинка.Пісківська, Коцюбинська, Білогородська, Вишнева, Борщагівська громади під контролем влади.

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