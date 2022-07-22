Західні офіційні особи не виключають, що росія може розпочати ще один великий наступ - Foreign Policy

росія може розпочати ще один великий наступ на початку наступного року. Цілком імовірно, що вона спробує просунутися до Одеси, щоб захопити південно-західне узбережжя країни та відрізати Україну від моря, - Foreign Policy.

● Одеса є найважливішим транзитним вузлом для українського експорту зерна, на частку якого припадає одна шоста світових поставок кукурудзи та одна восьма світових поставок пшениці. Якщо російські війська захоплять порт, це завдасть нищівного удару по військових зусиллях України і дасть Москві контроль над життєво важливими світовими запасами продовольства, які скоротилися з початку війни.

"Припускається, що наступного року Україна може зіткнутися з ще одним дуже серйозним російським наступом. І ми маємо зробити все можливе, щоб дати Києву не тільки зброю, а й людей - свіжі, добре навчені сили, щоб спробувати подолати це", - сказав один західний чиновник за умов анонімності.

● Проте жорсткий опір України у поєднанні з життєво важливою військовою допомогою Заходу та власними військовими помилками Москви знижує ризик захоплення Одеси російськими військами, навіть якщо це стане головним пріоритетом на наступному етапі війни.

"З огляду на час, який Україна виграла для зміцнення цього південного району, тоді як бойові дії продовжуються далі на схід і північ, росіянам буде важко взяти Одесу, особливо із західними системами оборони, які можуть стримати російський флот", - Джим Таунсенд, колишній чиновник Пентагону, а експерт із питань європейської безпеки.

Такий стан речей добре розуміють американці, а тому питання впритул підійшло до передачі нам бойової авіації та значної партії протикорабельних ракет. На навчання наших льотчиків у США Конгрес вже виділив 100 млн.дол.

Сьогодні (у тому числі) ці питання були обговорені Єрмаком та Залужним з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Це все дуже добре за виключенням одного: після встановлення повного контролю над СБУ та Генпрокуратурою, Єрмак почав влізати ще й у суто військові справи. Навіть якщо допустити, що він не має жодного стосунку до росії і щиро обіймається інтересами України, концентрація таких широких повноважень у людини, яка повинна займатись суто канцелярією та організацією роботи президентського апарату, викликає дуже багато питань. У тому числі у американців, які ставили відповідні питання перед Оленою Зеленською у ході її визита до США. Це не афішується, але CNBS стверджує, що конгресвумен Спартц хотіла переговорити з цього приводу з першою леді України, але протокол ОПУ їй відмовив.

США - наш стратегічний партнер, без якого ми ніколи не виграємо цю війну, але такі епізоди можуть зруйнувати двопартійну підтримку у Конгресі нашої країни. З одного боку - дуже ефектно попросити з трибуни законодавчого органу США зброю для Києва. З іншого - робити все, щоб людина, яку більшість американського політикума вважаю відверто проросійською, демонстративно збільшувала вплив на всі силові структури та гілки влади в Україні.

Джерело: https://t.me/Sharpreview/15785

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