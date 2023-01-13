Західні танки допоможуть Україні отримати перевагу на полі бою
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
Польща має намір передати Україні роту німецьких танків Leopard 2, Велика Британія підтвердила підготовку до передачі своїх танків Challenger 2, а Чехія передає модернізовані Т-72.
▶️ Ця техніка – наступальна. Актуалізація питання західної допомоги бронетехнікою – передвісник українського контрнаступу.
▶️ Передача сучасних західних танків – новий щабель співпраці Києва з міжнародними партнерами та визначний здобуток української дипломатії.
▶️ Західні танки мають кращі характеристики, ніж продукція пострадянського російського воєнпрому. Отже, Україна отримає перевагу на полі бою.
▶️ Санкції зупинили розвиток російського ВПК, країни по всьому світу переходять на західні зразки, а арсенали і парки озброєння та військової техніки пострадянського походження фізично утилізуються у російсько-українській війні.
▶️ Україна з цієї війни вийде повністю озброєною і оснащеною західним воєнпромом, а рф – технологічно відкотиться до 1960-х років.
Джерело: https://t.me/spravdi/23907