Захисникам Харківщини передали 11 мікроавтобусів

Бійцям 633-го окремого зенітно-кулеметного батальйону передали 11 автомобілів Volkswagen Crafter 35 Kasten. Транспорт уже використовують для виконання завдань у зоні бойових дій.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Автомобілі мають посилити спроможності підрозділу та допомогти оперативніше виконувати бойові завдання.

«Транспорт уже працює на посилення спроможностей підрозділу та допомагає оперативніше виконувати завдання у зоні бойових дій», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, 19 травня для воїнів 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2, яким командує Герой України Олександр Настенко, передали автомобілі Toyota Hilux. Пікапи мають підвищити мобільність підрозділу та допомогти ефективніше виконувати бойові завдання на Харківщині.

