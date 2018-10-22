«Захист інформаційної безпеки України має бути врегульовано на законодавчому рівні», - Ірина Геращенко

19 жовтня, відповідаючи на питання журналістів, Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко прокоментувала ухвалення 4 жовтня ц.р. Парламентом Постанови Верховної Ради України «Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (№9157).

Ірина Геращенко зауважила, що парламентарії прийняли зважене рішення по цьому питанню, і найближчим часом Постанова щодо санкцій проти низки телеканалів буде передана Президенту України для розгляду під час засідання Ради національної безпеки і оборони України.

«РНБО має прийняти рішення по цьому питанню, і на мою думку, в першу чергу, має зобов’язати телеканали дотримуватись українського законодавства та оприлюднити інформацію про власників», - повідомила І. Геращенко.

Політик нагадала, що ще у червні-місяці підтримала заклик сестри незаконно утримуваного в Російській Федерації Олега Сенцова – Наталії Каплан утриматись від надання інтерв’ю журналістам чи відвідин телеефірів на телеканалах «NewsOne» та «112 Україна», де незаконно утримуваного за політичними мотивами громадянина України Олега Сенцова безпідставно звинувачують у тероризмі.

І.Геращенко вважає, що напередодні президентських та парламентських виборів народні депутати України мають більш серйозно підійти до захисту інформаційної безпеки держави.

Вона нагадала, що у Франції та у США відбувались складні дебати, проте в цих країни були ухвалені законодавчі акти задля протидії дезінформації, фейковим новинам, особливо у виборчий період. І. Геращенко висловила переконання, що Україна так само повинна убезпечити себе від зовнішнього інформаційного втручання і впливів фейк-ньюс на час виборчих кампаній.

Окрім того, Перший віце-спікер наголосила, що Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення, як регулятор, має займати більш активну позицію і протидіяти порушенням законодавства в інформаційній сфері, протистояти будь яким спробам і закликам, спрямованим на розпалювання національної ворожнечі і ненависті та порушення територіальної цілісності України, які лунають з деяких телеканалів від деяких персонажів.

Політик повідомила, що 7 вересня ц.р. скерувала депутатський запит Голові Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Артеменку Ю.А. щодо вжиття заходів реагування стосовно висловлювань і діяльності народного депутата України Є. Балицького, які мають ознаки розпалювання національної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності. Однак, за словами І. Геращенко, за результатами розгляду запиту було отримано відповідь про неможливість реагування в таких випадках.

«Нацрада може використовувати всі механізми для протидії поширення таких заяв, які межують з державною зрадою, та закликами до порушення територіальної цілісності України, а не розписуватися у власній бездіяльності і відсутності реакції», - підкреслила І.Геращенко.

Источник: rada.gov.ua

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