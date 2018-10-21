Заява Голови Верховної Ради України Андрія Парубія щодо підвищення тарифів на газ

На шляху до майбутньої могутньої, заможної, сучасної України, де українці будуть жити гідно, вільно і у безпеці, необхідно приймати відповідальні державницькі рішення. Часом ці рішення не є і не можуть бути популярними. Але справжні керівники-державники, ясно усвідомлюючи втрати особистої популярності, коли це необхідно, їх приймають.

Велика проблема нашої країни у тому, що популісти минулого завели Україну у дуже важкі економічні обставини, і сучасні керівники держави у цих ускладнених умовах змушені проводити жорсткі економічні реформи. І це, закономірно, не популярно.

Такі ж, часом шокові, реформи на своєму шляху у розвинену Європу здійснювали і в Польщі, і в Чехії, і в Словаччині, і в Угорщині, після розвалу Радянського Союзу. Ми знаємо, який зараз рівень життя у цих країнах.

Як Голова Верховної Ради України я проводив зустрічі з багатьма делегаціями наших західних союзників, зокрема, і з делегацією Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Я особисто закликав наших міжнародних партнерів зняти з порядку денного питання підвищення ціни на газ.

Але усвідомлюю, що підняття ціни на газ — рішення неминуче, адже від цього залежить фінансова підтримка України з боку Міжнародного валютного фонду, яка зараз дуже потрібна державі. Це рішення необхідне для недопущення в Україні економічної кризи.

Дорогі співвітчизники, для ясного розуміння сучасної ситуації варто згадати, що вперше міжнародне зобов’язання про вирівнювання ціни на газ Україна взяла ще у 2008 році. З того часу ці зобов’язання відображені у всіх Меморандумах з МВФ.

Вважаю своїм обов’язком підтримати рішення Уряду Володимира Гройсмана, адже він бере на себе відповідальність за непопулярні, але необхідні для зміцнення, розвитку та безпеки України, реформи.

Переконаний, що система субсидій розроблена Урядом, надасть реальний економічний захист кожній українській родині, яка цього потребує.

Наша стратегічна мета — економічно міцна, суспільно згуртована, енергетично незалежна Україна. Надійно захищена, передова європейська держава. Наша найвища цінність та дороговказ — безпечне, вільне та заможне життя українського народу.

Источник: rada.gov.ua

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