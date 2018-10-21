Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:49
Просмотров: 148

Заява Голови Верховної Ради України Андрія Парубія щодо підвищення тарифів на газ

Заява Голови Верховної Ради України Андрія Парубія щодо підвищення тарифів на газ

На шляху до майбутньої могутньої, заможної, сучасної України, де українці будуть жити гідно, вільно і у безпеці, необхідно приймати відповідальні державницькі рішення. Часом ці рішення не є і не можуть бути популярними. Але справжні керівники-державники, ясно усвідомлюючи втрати особистої популярності, коли це необхідно, їх приймають.

Велика проблема нашої країни у тому, що популісти минулого завели Україну у дуже важкі економічні обставини, і сучасні керівники держави у цих ускладнених умовах змушені проводити жорсткі економічні реформи. І це, закономірно, не популярно.

Такі ж, часом шокові, реформи на своєму шляху у розвинену Європу здійснювали і в Польщі, і в Чехії, і в Словаччині, і в Угорщині, після розвалу Радянського Союзу. Ми знаємо, який зараз рівень життя у цих країнах.

Як Голова Верховної Ради України я проводив зустрічі з багатьма делегаціями наших західних союзників, зокрема, і з делегацією Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Я особисто закликав наших міжнародних партнерів зняти з порядку денного питання підвищення ціни на газ.

Але усвідомлюю, що підняття ціни на газ — рішення неминуче, адже від цього залежить фінансова підтримка України з боку Міжнародного валютного фонду, яка зараз дуже потрібна державі. Це рішення необхідне для недопущення в Україні економічної кризи.

Дорогі співвітчизники, для ясного розуміння сучасної ситуації варто згадати, що вперше міжнародне зобов’язання про вирівнювання ціни на газ Україна взяла ще у 2008 році. З того часу ці зобов’язання відображені у всіх Меморандумах з МВФ.

Вважаю своїм обов’язком підтримати рішення Уряду Володимира Гройсмана, адже він бере на себе відповідальність за непопулярні, але необхідні для зміцнення, розвитку та безпеки України, реформи.

Переконаний, що система субсидій розроблена Урядом, надасть реальний економічний захист кожній українській родині, яка цього потребує.

Наша стратегічна мета — економічно міцна, суспільно згуртована, енергетично незалежна Україна. Надійно захищена, передова європейська держава. Наша найвища цінність та дороговказ — безпечне, вільне та заможне життя українського народу.

Источник: rada.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

ДФС: До планових перевірок відбираються тільки платники, які мають ризики щодо несплати податків
Сегодня 10:30    76
Україна вдвічі знизила споживання імпортного вугілля
Сегодня 09:55    72
В Україні дозволили скління балконів при будівництві та реконструкції будинків
Сегодня 08:05    111
МВФ объявил о новом соглашении с Украиной
Сегодня 07:33    237
Прикордонники в «Борисполі» затримали громадянина Туреччини, якого розшукували правоохоронці Румунії
Сегодня 06:10    69
Охрану государственной границы в акватории Азовского моря усилили отремонтированным кораблем "Донбасс"
20.10.2018 11:31    146
Новость об участии Тимошенко в саммите Римского клуба является "фейковым пиаром" - член клуба
20.10.2018 10:26    169
В Україні пропонують зробити онлайн послугою реєстрацію місця проживання
20.10.2018 10:08    101
Президент України прийняв делегацію державних секретарів ФРН
20.10.2018 09:51    84
Украинцам теперь доступны переводы PrivatMoney в Израиле
20.10.2018 09:35    111
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 