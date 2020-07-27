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Заява Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Руслана Хомчака

Заява Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Руслана Хомчака

«Збройні Сили України, як ніхто інший розуміють ціну миру, вже виміряного тисячами життів, і роблять все для його досягнення.

Другий день поспіль працюю в районі проведення операції Об’єднаних сил і задоволений ходом підготовки до повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування.

Ще раз наголошую на тому, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм міжнародного права та національного законодавства України у разі не лише наступальних, але й провокативних дій , проведення диверсійно-розвідувальних операцій та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, цивільного населення, пошкодження або знищення інфраструктури.

При цьому, Збройні Сили України готові дати належну відсіч противнику у разі порушення домовленостей, для чого створені відповідні додаткові резерви.

Закликаю не піддаватися керованим провокаціям, гібридним проявам паніки, зберігати спокій та об’єднуватися довкола свого Війська та своїх захисників.

Збройні Сили України завжди будуть віддані присязі Українському Народові і сподіваюсь, що дана наймасштабніша фундаментальна спроба забезпечити глобальне перемир’я, дасть можливість нашим політикам та дипломатам, зміцнюючи обороноздатність держави, рухатися далі задля досягнення довгоочікуваного миру».

Управління зв’язків з громадськістю Збройних Сил України

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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