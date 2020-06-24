Заява Міністерства оборони України щодо реагування громадськості на якість відомчих відзнак учасникам бойових дій

Вперше керівництвом Міністерства оборони України розпочато практику відкритого громадського обговорення питань діяльності оборонного відомства, що відбувається на майданчиках відомчих інтернет-ресурсів. Експерти ретельно вивчають громадську думку за напрямками реформування, які пропонуються до обговорення у суспільстві. Наразі триває опитування щодо діяльності військового радіо «Армія ФМ». Поряд із масою критичних зауважень, наші слухачі діляться своїми думками, надсилають пропозиції, за що ми надзвичайно вдячні і вже використовуємо цю інформацію у переформатуванні мовлення військового радіо. Практика опитування наших співвітчизників триватиме і надалі.

Але громадське обговорення може відбуватись і спонтанно навколо чутливих для суспільства тем. Прикладом слугує інформація про технічні характеристики нагрудного знаку «Ветеран війни». Критика матеріалів, з яких виготовлено відзнаку з’явилася у дописі одного з активних фейсбукерів наприкінці минулого тижня. Тема швидко стала резонуючою і керівництво Міністерства оборони України вдячне усім, хто долучився до її обговорення. Завдяки вам, небайдужі користувачі соціальних мереж, ми маємо нагоду висвітлити реальну ситуацію щодо виготовлення відзнаки «Ветеран війни».

Тож, ще у 1994 році Кабінетом Міністрів України було прийнято Постанову № 302 від 12.05.94, яка називалась «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветерана війни». Дана постанова містить опис нагрудного знаку «Ветеран війни». І у пункті другому зазначено, що нагрудний знак виготовляється з алюмінієвого сплаву, темно-жовтого кольору і має форму знаку зазначених пропорцій.

Тож, саме алюмінієвий сплав темно-жовтого кольору, а не інші матеріали, стосовно яких звучали припущення у дописах.

Починаючи з 2015 року, на фаховому рівні тривали дискусії щодо доцільності нагородження та виготовлення даної відзнаки з урахуванням існуючих особливостей технічних характеристик. Але головну роль відіграли фактори невеликої ваги і простоти у виготовленні.

У 2017 році у Міністерстві оборони України згідно з регламентуючим документом була опрацьована документація щодо закупівлі даного нагрудного знаку.

Наразі кількість нагрудних знаків «Ветеран війни», закуплених лише Міністерством оборони, становить декілька десятків тисяч. Замовлення на їх виготовлення відбувалися в рамках діючого законодавства щодо тендерних закупівель. Ці відзнаки замовляються не лише Міністерством оборони України, а й усіма іншими силовими структурами, представники яких мають статус учасника бойових дій.

З публікацій у засобах масової інформації за попередні роки, відомо, що тема нової нагородної системи вже ставала предметом для обговорення в уряді країни.

В усяк випадок, питання знов стало на порядку денному серед дописувачів нових медіа. Головне, щоб у нашому суспільстві сьогодні, коли водночас доводиться протистояти агресору на Сході країни і боротися із коронавірусом, акценти значущості штучно не зміщувались з реальних проблем на надумані.

Спікер: Світлана Павловська – речник Міністерства оборони України

Источник: mil.gov.ua

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