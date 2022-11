Заява міністрів закордонних справ країн G7 після їхньої зустрічі у Німеччині

"Ми підтверджуємо нашу непохитну відданість продовженню надання фінансової, гуманітарної, оборонної, політичної, технічної та правової підтримки, необхідної Україні для полегшення страждань її народу та підтримки її суверенітету та територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми вшановуємо хоробрість і стійкість українського народу перед лицем неспровокованої агресії Росії, і ми прагнемо допомогти Україні задовольнити її потреби в готовності до зими." – Збройні Сили України вдячні за Спільну заяву міністрів та міністерок закордонних справ країн «Великої сімки» на підтримку України під час їхньої зустрічі у Мюнстері 3-4 листопада 2022. / "We reiterate our unwavering commitment to continue providing the financial, humanitarian, defense, political, technical, and legal support Ukraine needs to alleviate the suffering of its people and to uphold its sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders. We salute the bravery and resilience of the Ukrainian people in the face of Russia’s unprovoked aggression, and we are committed to helping Ukraine meet its winter preparedness needs." –The Armed Forces of Ukraine are grateful for the statements of the ministers of foreign affairs of the G7 countries in support of Ukraine during G7 Foreign Ministers Meeting in Münster on 3-4 November 2022. (English below)

"Преамбула

Ми, міністри закордонних справ G7 Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів Америки, а також Високий представник Європейського Союзу, підкреслюємо наше сильне почуття єдності та нашу непохитну відданість підтримувати заснований на правилах міжнародний порядок і захист прав усіх, включаючи найбільш уразливих.

Усі члени Організації Об’єднаних Націй повинні утримуватися від погрози силою або її застосування проти суверенітету та територіальної цілісності будь-якої держави відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй. Порушення загальновизнаних і юридично обов'язкових основоположних принципів, таких як мирне співробітництво, суверенітет, самовизначення та територіальна цілісність, є неприйнятними. Ми чітко підтверджуємо наше зобов’язання притягнути до відповідальності осіб, відповідальних за кричущі порушення таких основних принципів міжнародного права.

1. Війна Росії проти України

Ми знову закликаємо Росію негайно припинити загарбницьку війну проти України та вивести всі свої сили та військову техніку. Разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою ми засуджуємо нещодавню ескалацію Росії, включно з її нападами на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичні та водні об’єкти по всій Україні з використанням ракет, іранських безпілотників і інструкторів. Цими атаками Росія намагається тероризувати мирне населення. Невибіркові напади на цивільне населення та інфраструктуру є військовими злочинами і ми знову підтверджуємо нашу рішучість забезпечити повну відповідальність за ці злочини та злочини проти людства. Ми також засуджуємо порушення повітряного простору Молдови.

Безвідповідальна ядерна риторика Росії є неприйнятною. Будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної чи ядерної зброї матиме серйозні наслідки. Ми також відкидаємо неправдиві заяви Росії про те, що Україна готує радіологічну «брудну бомбу». Інспекції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що ці звинувачення є безпідставними, і ми вдячні Україні за її прозорість.

Ми також засуджуємо продовження захоплення та мілітаризації Росією Запорізької АЕС України, викрадення українського персоналу та повідомлення про жорстоке поводження з ним, а також навмисну ​​дестабілізацію її діяльності. Ми підтримуємо зусилля МАГАТЕ щодо створення зони безпеки.

Ми продовжуватимемо накладати економічні витрати на Росію та інші країни, фізичних чи юридичних осіб, які надають військову підтримку Москві в агресивній війні як деякі з нас уже зробили щодо надання Іраном безпілотних літальних апаратів (БПЛА) Росії.

Ми повторюємо наш заклик до влади Білорусі припинити сприяти веденню агресивної війни Росії, включно з дозволом збройним силам Росії використовувати територію Білорусі для запуску ракет по Україні. Якщо білоруська влада більш безпосередньо втягне Білорусь у війну Росії, G7 накладе на режим величезні додаткові витрати.

Ми підтверджуємо нашу непохитну відданість продовженню надання фінансової, гуманітарної, оборонної, політичної, технічної та правової підтримки, необхідної Україні для полегшення страждань її народу та підтримки її суверенітету та територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми вшановуємо хоробрість і стійкість українського народу перед лицем неспровокованої агресії Росії, і ми прагнемо допомогти Україні задовольнити її потреби в готовності до зими.

Сьогодні ми створюємо координаційний механізм G7, щоб допомогти Україні відремонтувати, відновити та захистити її критичну енергетичну та водну інфраструктуру. Ми з нетерпінням чекаємо на міжнародну конференцію 13 грудня в Парижі, спрямовану на підтримку цивільної стійкості України, організовану Францією та Україною. Ми також вітаємо результати Міжнародної конференції експертів у Берліні 25 жовтня та залишаємось відданими робити свій внесок у відновлення, реконструкцію та модернізацію України. Ми будемо твердо стояти з Україною стільки, скільки буде потрібно.

Ми підтверджуємо нашу підтримку свободи преси та доступу до надійної інформації в усьому світі. Ми продовжуватимемо протидіяти дезінформації Росії, включно з неправдивими твердженнями щодо біологічної зброї. Ми посилюємо спроможність Механізму швидкого реагування G7 для скоординованої відповіді.

Згадуючи заяву лідерів G7 від 11 жовтня, ми вітаємо готовність Президента Зеленського до справедливого миру на основі поваги до територіальної цілісності, суверенітету та її законного права захищати себе від агресії. Заклики Росії до переговорів не викликають довіри, коли вона продовжує ескалацію війни та видає нові погрози та дезінформацію.

2. Глобальні наслідки війни Росії проти України

Загарбницька війна Росії є рушієм найсерйознішої світової продовольчої та енергетичної кризи в новітній історії. Ми засуджуємо спроби Росії використовувати експорт енергії та продовольства як інструмент геополітичного тиску. Потрясіння, що виникли в результаті цього, особливо сильно б’ють по вразливих країнах і спільнотах по всьому світу, погіршуючи і без того жахливу ситуацію, спричинену кліматичною кризою, пандемією COVID-19 та існуючими конфліктами. Ми продовжуватимемо координувати роботу між G7 і за її межами, щоб допомогти пом’якшити наслідки агресивної війни Росії для глобальної економічної стабільності та міжнародної продовольчої, харчової та енергетичної безпеки як задовольнивши гострі потреби, так і здійснивши середньострокові та довгострокові інвестиції в стійкі системи.

Ми рішуче підтримуємо заклик Генерального секретаря ООН щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи (BSGI), яка призвела до зниження світових цін на продовольство. Ми закликаємо Росію прислухатися до заклику Генерального секретаря. G7 також очолює інші життєво важливі міжнародні ініціативи, включаючи Глобальний альянс з продовольчої безпеки (GAFS) і очолювані ЄС Шляхи солідарності. Ми також прискорюємо нашу роботу, щоб отримати добрива для найбільш незахищених верств населення. Ми зобов’язуємося сприяти більш стійким, резільєнтним і інклюзивним продовольчим системам у всьому світі та закликаємо G20 підтримати ці зусилля.

Ми продовжуємо заохочувати країни-виробники нафти до збільшення видобутку, що зменшить волатильність на енергетичних ринках. Найближчими тижнями ми завершимо впровадження обмеження ціни на морську російську нафту."

G7 рішуче протистоїть загарбницькій війні росії під головуванням Німеччини. «Велика сімка» швидко досягла згоди щодо жорстких санкцій проти росії, водночас надаючи широку підтримку – зокрема фінансову, гуманітарну, політичну та військову допомогу – українцям. G7 також працює з партнерами по всьому світу, щоб знайти рішення для глобальних наслідків російської атаки.

"Ця війна становить загрозу не лише для України, а й для всього міжнародного порядку. Якби план Путіна спрацював – спочатку скинути бомби на ціль, а потім анексувати – він уже представив би план наступних агресивних війн. Якщо ми не хочемо залишити ще менш безпечніший світ нашим дітям, тоді ми як міжнародне співтовариство маємо надіслати якомога голосніший і чіткіший сигнал прямо зараз, що це має припинитися. Цього року G7 стала важливим міжнародним центром реагування на кризи в цьому відношенні." — Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок.

"Канада продовжує засуджувати агресивну війну Росії та її напади на цивільну інфраструктуру." — Міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі.

"Гарний обмін нашою спільною рішучою відданістю та підтримкою України. Сьогодні тут ми говорили про Україну, про агресію – загарбницьку війну Росії проти України.

Путінська Росія руйнує Україну: вони не можуть її окупувати, вони не можуть перемогти військово на полі бою, вони не можуть виграти війну.

Вони систематично руйнують країну. Бомблять, руйнують цивільну інфраструктуру. Мільйони українців більше не мають доступу до електроенергії, і те, що Путін готовий зробити, це занурити країну в темряву взимку.

Це військовий злочин. Про ядерні загрози говорити не доводиться. Використовуючи звичайну зброю, вони руйнують країну, вбивають мирне населення, намагаються морально підбити українців.

Тому ми маємо й надалі підтримувати Україну. [Ми маємо] продовжувати підтримувати [їх], забезпечувати зброєю, щоб захистити себе, надавати економічну та фінансову підтримку та звертатися [до] всього світу, щоб пояснити, які є причини та наслідки цієї війни.

Тому ми маємо звернутися до міжнародної спільноти. Ми маємо продовжувати впровадження санкцій проти російської економіки. Ми повинні підтримувати українську армію, що ми й робимо. Європейський Союз уже виділив €22 млрд на підтримку України – €22 млрд. І я не враховую в цій цифрі військову підтримку, надану на двосторонньому рівні державами-членами. Я рахую лише 3 мільярди євро від Європейського фонду миру (EPF) і 19 мільярдів євро надходять від Європейського Союзу та держав-членів для фінансової та економічної підтримки України: надання гуманітарної допомоги, забезпечення матеріалами для українців, щоб вони могли пережити зиму.

Наближається зима, і Путін чекає, коли прийде «генерал Зима» і підтримає російську армію. Зараз, як ніколи, ми маємо підтримувати Україну та український народ. Вони воюють, захищають свою країну, і ми маємо моральний обов’язок підтримати їх." — Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Разом у підтримці та спільній відданості Україні. Ми поділяємо історичні та непорушні зв’язки, які ґрунтуються на спільних цінностях і відданості свободі та демократичним принципам. Ми продовжуватимемо працювати разом у всіх сферах." — Міністер закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"На українській сесії я наголосив, що російський напад з ядерною зброєю є неприйнятним і не повинен використовуватися." — Міністр закордонних справ Японії Хаясі Йосімаса.

"Незважаючи на те, що ми непохитно підтримуємо Україну, ми не повинні забувати, що наслідки агресії, втручання та ворожості Росії поширюються на весь світ. Дії Путіна ще більше занурюють у відчай найбідніших верств населення світу, ставлять глобальну продовольчу безпеку на межу та підвищують ціни на енергоносії. Ці дії лише демонструють справжні наміри Путіна та ще більше об’єднують міжнародну спільноту проти його бездушних планів." — Міністр закордонних справ Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Джеймс Клеверлі.

"Вестфальський мир запровадив фундаментальні принципи міжнародних відносин, які є тими самими принципами, які сьогодні заперечує Росія, коли йдеться про Україну, а це територіальна цілісність і суверенітет націй. Наше продовження співпраці є життєво важливою для вирішення глобальних викликів і неспровокованої війни Росії проти України". — Державний секретар США Ентоні Дж. Блінкен.

#ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу #Велика_Сімка / #AFU are grateful for #G7 support and assistance

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»