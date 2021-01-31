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Заява Національної комісії зі стандартів державної мови щодо українського правопису

Заява Національної комісії зі стандартів державної мови щодо українського правопису

Національна комісія зі стандартів державної мови стурбована ситуацією, яка склалася навколо нової редакції Українського правопису.

Усвідомлюючи важливість покладених Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» завдань, пов’язаних із напрямами діяльності, та власну відповідальність, Комісія наголошує на тому, що завчасні дії, звернення та заклики можуть вивести українське суспільство за межі правового поля.

Зважаючи на широкий резонанс у ЗМІ через рішення Окружного адміністративного суду міста Києва щодо постанови Кабінету Міністрів України №437 від 22.05.2019 року, Національна комісія зі стандартів державної мови як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом звертає увагу органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, що на сьогодні немає повного тексту рішення суду, який може бути предметом конструктивного обговорення.

Комісія як колегіальний орган виконує свої повноваження в межах та в спосіб, визначені Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами, дотримується прямих норм Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та ухвалює рішення щодо стандартів державної мови. До моменту, коли рішення суду набуде чинності, постанова Кабінету Міністрів України «Питання українського правопису» від 22 травня 2019 року № 437 є чинною та обов’язковою для виконання на всій території України.

Источник: mon.gov.ua

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