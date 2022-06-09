Заява щодо статусу іноземних громадян та осіб без громадянства, які беруть участь у бойових діях на території України у складі Збройних Сил України

Всі іноземні громадяни та особи без громадянства, які беруть участь у бойових діях на території України у складі Збройних Сил України, прийняті у добровільному порядку на військову службу за контрактом згідно з Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" 1992 року.

Відповідні особи є військовослужбовцями Збройних Сил України на яких, згідно з положеннями Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року і Додаткових протоколів до них 1977 року, поширюється правовий статус комбатантів. Цей статус, серед іншого, наділяє таких осіб правом на поводження з ними як з військовополоненими у разі потрапляння в руки ворога.

Нагадуємо, що Женевські конвенції 1949 року забороняють будь-які незаконні акти, у тому числі насилля, залякування чи бездіяльність щодо військовополонених, та зобов’язують до гуманного поводження з військовослужбовцями, які перебувають у полоні.

Недотримання відповідних визнаних норм міжнародного гуманітарного права є серйозним порушенням Конвенції.

Источник: https://t.me/ministry_of_defense_ua/2063

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