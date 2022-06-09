Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:09
Просмотров: 68

Заява щодо статусу іноземних громадян та осіб без громадянства, які беруть участь у бойових діях на території України у складі Збройних Сил України

Заява щодо статусу іноземних громадян та осіб без громадянства, які беруть участь у бойових діях на території України у складі Збройних Сил України

Всі іноземні громадяни та особи без громадянства, які беруть участь у бойових діях на території України у складі Збройних Сил України, прийняті у добровільному порядку на військову службу за контрактом згідно з Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" 1992 року.

Відповідні особи є військовослужбовцями Збройних Сил України на яких, згідно з положеннями Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року і Додаткових протоколів до них 1977 року, поширюється правовий статус комбатантів. Цей статус, серед іншого, наділяє таких осіб правом на поводження з ними як з військовополоненими у разі потрапляння в руки ворога.

Нагадуємо, що Женевські конвенції 1949 року забороняють будь-які незаконні акти, у тому числі насилля, залякування чи бездіяльність щодо військовополонених, та зобов’язують до гуманного поводження з військовослужбовцями, які перебувають у полоні.

Недотримання відповідних визнаних норм міжнародного гуманітарного права є серйозним порушенням Конвенції.

Источник: https://t.me/ministry_of_defense_ua/2063

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

2% українців добре ставляться до росії. 92% - погано (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 06:52    23
Российская политика разорения Украины за 100 лет не изменилась: разведка рассекретила документ
Сегодня 06:43    44
росія роками готувала своє населення до війни з Україною
Сегодня 06:35    55
Євросоюз виділить 7,25 мільйона євро на розслідування воєнних злочинів рф в Україні
Сегодня 06:26    49
Как стало много Турции…
Сегодня 04:28    152
Восемь лет назад Борис Немцов достаточно лаконично охарактеризовал Владимира Путина. Всего двумя словами
Сегодня 01:17    189
Оперативна інформація станом на 18.00 08.06.2022 щодо російського вторгнення
08.06.2022 18:50    205
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.06
08.06.2022 10:53    190
Берсерки по нужде
08.06.2022 10:45    331
Новости из США. Понедельник-вторник, 6-7 июня 2022
08.06.2022 10:08    216
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 