Заяви Орбана демонструють його патологічну зневагу до України і «політичну короткозорість» – МЗС України

Так у Міністерстві закордонних справ відреагували на позицію прем'єра Угорщини Віктора Орбана, що «поки США підтримують їх (Україну) грошима і зброєю, миру не буде».

Заяви Прем’єр-міністра Угорщини демонструють патологічну зневагу до України та українського народу, який протистоїть російській агресії, а також його власну політичну короткозорість. Адже поразка України у війні, до якої Віктор Орбан непрямо закликає, призвела би до прямої загрози російської агресії для Угорщини та угорців.

Угорському лідеру варто запитати самого себе, чи хоче він миру. Якщо відповідь ствердна, йому потрібно використати свої тісні зв’язки з Москвою, аби та припинила агресію проти України і вивела війська.

Джерело: mfa.gov.ua

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