Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:25
Просмотров: 109

Заяви Орбана демонструють його патологічну зневагу до України і «політичну короткозорість» – МЗС України

Заяви Орбана демонструють його патологічну зневагу до України і «політичну короткозорість» – МЗС України

Так у Міністерстві закордонних справ відреагували на позицію прем'єра Угорщини Віктора Орбана, що «поки США підтримують їх (Україну) грошима і зброєю, миру не буде».

Заяви Прем’єр-міністра Угорщини демонструють патологічну зневагу до України та українського народу, який протистоїть російській агресії, а також його власну політичну короткозорість. Адже поразка України у війні, до якої Віктор Орбан непрямо закликає, призвела би до прямої загрози російської агресії для Угорщини та угорців.

Угорському лідеру варто запитати самого себе, чи хоче він миру. Якщо відповідь ствердна, йому потрібно використати свої тісні зв’язки з Москвою, аби та припинила агресію проти України і вивела війська.

Джерело: mfa.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Террі Савчук - найкращий голкіпер в історії хокею, син українських емігрантів
Сегодня 09:44    51
87% украинцев против восстановления Советского Союза
Сегодня 09:32    65
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.12 орієнтовно
Сегодня 09:28    69
Обов’язковий техогляд в Україні не вводитимуть на початку 2023 року: названо причини
Сегодня 08:57    109
На Чернігівщині викрили компанію, котра фінансувала окупантів
Сегодня 08:46    102
ISW, 27 декабря
Сегодня 08:40    96
З початку року СБУ викрила понад 30 посадовців та бізнесменів, які намагалися розікрасти бюджет на цифровізацію
Сегодня 08:03    116
“За ранения вообще перестали платить” - перехоплення ГУР
Сегодня 07:54    120
Більше ніж 11700 разів обстріляла рф Харківщину: це – третина від усіх ударів по Україні
Сегодня 07:46    116
Россия планировала захватить Украину за 10 дней. Часть 7
Сегодня 07:36    135
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 