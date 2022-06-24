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Заявление для прессы Офиса официального представителя Госдепартамента США

Заявление для прессы Офиса официального представителя Госдепартамента США

Госдепартамент США
Офис официального представителя
Заявление для прессы

В соответствии с поручением Президента я утверждаю наш тринадцатый с августа 2021 года пакет вооружений и техники из запасов Министерства обороны США для обороны Украины на сумму до $450 млн. С учетом этого пакета общий объём помощи США Украине в области безопасности превысил $6,1 млрд с тех пор, как Россия начала своё жестокое и неспровоцированное полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Устойчивый поток помощи в области безопасности со стороны США и нашей коалиции, состоящей из более чем 40 союзников и партнёров, продолжает укреплять обороноспособность Украины, улучшать её способность защищать свою суверенную территорию и добиваться упорных побед на поле боя. Мы быстро ввели суровые санкции против российской экономики и элиты режима Президента Путина. Мы усилили способность НАТО сдерживать угрозы и защищаться от любой агрессии со стороны России на восточном фланге Альянса. И мы будем продолжать предоставлять важнейшие военные средства отважным защитникам Украины.

Украина прочно стоит на ногах. Мы по-прежнему едины с Украиной.

(https://www.state.gov/translations/russian/%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery)

23 июня 2022 года

Источник: https://t.me/blacklampa/6404

Новости портала «Весь Харьков»

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