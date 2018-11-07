Заявление на оформление биометрического паспорта теперь можно заполнить онлайн

Новая электронная услуга в Украине - оформление биометрического паспорта онлайн - запущена в пилотную эксплуатацию.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, она доступна на сайте Государственной миграционной службы Украины dmsu.gov.ua, а также на правительственном портале kmu.gov.ua в разделе «Электронные услуги».

Как известно, до недавнего времени граждане для оформления биометрических документов могли дистанционно записаться в электронную очередь и уплатить соответствующие административные сборы. Теперь функционал расширен: одновременно с записью в е-очередь и заблаговременной онлайн-оплатой заявители могут заполнить интерактивную форму, указав свои персональные данные.

После обработки этой информации онлайн-сервис сгенерирует форму с QR-кодом. QR-код содержит персональные данные заявителя, а сама форма – еще и исчерпывающий перечень документов, которые следует иметь под рукой во время личного визита в подразделения ГМС.

На месте сотрудник считывает QR-код сканером – информация мгновенно попадет в базу данных. Работнику миграционной службы останется только сверить ее с оригиналами документов.

Стоит отметить, что персональные данные, которые вносит заявитель, не сохраняются на серверах миграционной службы. Поэтому электронная услуга, кроме того, что удобна, еще и безопасна.

Ожидается, что новация окажется удобной не только для заявителей, но и для государственных служащих.

Ведь в таком случае снижается вероятность допущения ошибок из-за неосмотрительности и спешки при заполнении формы, сокращается время на обслуживание одного визитера.

Особую актуальность е-услуга приобретает теперь, потому что с октября 2018 года в Украине вступили в силу изменения в порядок оформления ID-карточек: если ранее паспорт гражданина Украины нового образца оформляли при достижении 14-летнего возраста или в связи с утратой или похищением паспорта-книжечки, то теперь – все желающие и в любое время.

На первом этапе электронная услуга будет доступна для оформления заграничного паспорта и ID-карты в любом из подразделений миграционной службы в городе Киев. Однако в ближайшее время ею смогут воспользоваться жители всех регионов Украины.

Агентство Телевидения Новости