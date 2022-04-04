Заявления из ЕС по поводу возможного эмбарго на импорт энергоносителей из России

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что страна поддержит санкции против российского газа, если они будут вводиться Евросоюзом.

"Мы никогда не накладывали вето на пакеты санкций и не будем накладывать вето ни на один из них. Трагические события в Буче показывают, что война не только не окончена, но и интенсивность и жестокость этой войны продолжают возрастать", – заявил он.

Германия выступила против немедленного введения эмбарго на российские энергоносители.

Министр экономики Германии Роберт Хабек говорит, что страна принимает меры по снижению зависимости от российских энергоносителей.

Дания ввела мораторий на покупку российской нефти.

Источник: telegram

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