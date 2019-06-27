“Зайка змінить світ!”: 10-річна дівчинка з Балаклії створила іграшки аби врятувати онкохворого підлітка (ВІДЕО)

10-річна Аліса Пономаренко зібрала 10 тисяч гривень на лікування онкохворого підлітка.

10-річна Аліса Пономаренко відмовилась від нового мобільного телефону, аби купити омріяну швейну машинку. З того моменту дівчинка власноруч створила близько 30 іграшок та зібрала 10 тисяч гривень. Мета Аліси – допомогти Валері, хлопцю з її школи, якому поставили діагноз “гострий лімфобластний лейкоз”. Від цього ж захворювання померла бабуся дівчинки. Наразі повна грошова сума на лікування зібрана.

Аліса Пономаренко, школярка

Моя самая-самая главная цель, чтобы построили в Украине такую больницу, чтобы там лечили детей с онкоболезнями бесплатно и чтобы они никуда не ездили. Практически все дети, которые болеют у нас онкоболезнями едут куда-то заграницу. Я не хочу, чтобы дети умирали рано в моём возрасте.

Дівчинка полюбляє малювати та мріє стати дизайнеркою. Аліса створює зайців, котів, крокодилів та єдинорогів. Тканину на реалізацію ідей школярці надсилають незнайомі люди зі всієї України.

Аліса Пономаренко, школярка

Только игрушку я шью за три часа, то есть самого котика. То мне еще одежду нужно для него сшить. Если это мальчик, нужно тогда для него штаны сделать, рубашечку сделать, ну что б красивый же был! Мне знаете в чем повезло, что котам не нужно делать обувь. А вот зайчика нужно делать уже обувь.

Родина Пономаренків мешкає в місті Балаклія. Мати Аліси Юлія стверджує: донька самотужки розробляє дизайн іграшок та одягу для них.

Юлія Пономаренко, мати Аліси

Талант, насправді, в вашої дитини може бути іншим. Головне, щоб ваша дитина вміла співчувати чужому горю, розуміла чужу біду, не тільки свою. Розуміла, що треба і можна якось будь-якій дитині допомогти, навіть якщо ти маленька 10-ти річна дівчина. Якщо дитинка може, щось змінити для іншої дитини. Можливо і дорослі щось можуть і навіть більше.

До кожної іграшки Аліса створює листівку добра з ім’ям тваринок та їхних власників. За словами дівчинки, вона буде продовжувати шити, аби змінювати світ на краще.

Источник: objectiv.tv

Автор: Василиса Степаненко

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