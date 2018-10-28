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Закладаємо в проект бюджету 55 млрд, цього достатньо для надання допомоги - Глава Уряду

Закладаємо в проект бюджету 55 млрд, цього достатньо для надання допомоги - Глава Уряду

Кабінет Міністрів України заклав в проект державного бюджету на 2019 рік 55 млрд грн, як обсяг субсидій для населення. Це більше цьогорічного фактичного показника і є достатнім для того, аби забезпечити українські родини адресною допомогою. Про це в ефірі одного з загальнонаціональних каналів сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Він зауважив, що цього року кількість домогосподарств, які отримують субсидію, склала 6,9 млн. Наступного року цей показник залишиться, за прогнозами, в таких же межах. І вимушене підвищення ціни на газ, а отже тепло і воду, не позначиться на величині оплати за комунальні послуги для тих, хто має субсидію.

«Свою частинку родина, як платила так і буде платити. Решту заплатить держава», - сказав Володимир Гройсман.

Він також нагадав, що всім соціальним службам дано доручення – максимально виважено і уважно вирішувати проблеми людей. І навіть ті сім’ї, які не відповідають критеріям надання субсидій, але опинилися у скрутній ситуації, можуть звернутися до спеціальних комісій при органах соціального захисту.

«Є різні обставини, і їх потрібно враховувати. Основний критерій – доходи людей. Якщо вони невисокі – люди отримують підтримку», - зазначив Володимир Гройсман.

Источник: kmu.gov.ua

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