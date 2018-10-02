Закон и практика: применяется ли на деле уголовная ответственность за издевательство над животными?

Вот это жизнерадостное животное, которое сейчас запросто быстро бегает вместе с Владимиром, имеет всего три лапки. Собачку зовут Дик, и у него все могло сложиться не так радужно, ведь полгода назад он попал под трамвай. Его удалось выходить в службе спасения животных.

Владимир Голубничий, зоозащитник

У него история такая, что ночью поступил вызов – ему лапу отрезал трамвай. Он, видимо, перебегал дорогу в неположенном месте. Его отвезли в госпиталь, остаток лапы ему ампутировали, и он продолжил лечение у нас. После того, как сформировалась та часть лапы, которая у него осталось, сейчас он в таком состоянии, он может любой собаке фору дать.

В центр еженедельно звонят и сообщают о случаях жестокого обращения с животными. И таких, как Дик, серьезно травмированных, очень много. Часто животных спасти не удается, а наказать преступника невозможно. Экспертиза - дорогое удовольствие, а правоохранители часто вообще не знакомы с соответствующим законодательством.

Наталья Коваленко, депутат городского совета

Щодо проблем у випадках доказування ступінь тяжкості - от тут потрібно проводити судово-ветеринарну експертизу. Наразі ці ветеринарні експертизи - вони не фінансуються із бюджету. І потрібно їх внести у відповідний перелік для того, щоб вони фінансувалися. Окрім того, повинні бути створені спеціальні умови , тому що ми тут маємо справу з трупами тварин, яких десь треба тримати, поки буде проведена експертиза.

Поэтому случаи жестокого обращения остаются за пределами закона. Вот следователь рассказывает, что по их статистике преступления в отношении животных - редкое явление, хотя зоозащитники, наоборот, настаивают, что этих случаев становится больше.

Марина Матвийчук, старший следователь следственного управления

Данные преступления, их как было мало, так и осталось, согласно данной статистики. У нас в течении года зарегистрировано только 16 уголовных производств по данной категории. Четыре дела направлены в суд. Люди осуждены, другие преступления находятся в производстве.

Закон Украины в прошлом году усилил ответственность за преступления над животными. Люди, которые нанесли животным телесные повреждения - отравили, покалечили, или убили - могут сесть за решетку на срок от 3 до 8 лет. Раньше за такие злодеяния можно было отделаться штрафом.

Иван Яценко, доктор ветеринарных наук

Проте залишається питання, що таке «особливо жорстоке» поводження з тваринами і просто «жорстоке» поводження - законодавець не дає нам тлумачення. Наразі назріла необхідність розділити жорстоке поводження з тваринами і наслідки цього поводження в залежності від ступеню тілесних ушкоджень, как як це передбачає кримінальний кодекс щодо людини – це легкі тілесні ушкодження, середньої тяжкості і тяжкі тілесні ушкодження.

Специалисты напоминают, что по факту убийства животных на место нужно вызвать полицию и следственно-оперативную группу. На месте преступления они должны собрать все доказательства и опросить свидетелей. А потом по заявлению владельца животных или других лиц открыть дело.

Агентство Телевидения Новости