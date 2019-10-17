Закон о штрафах за прогулы заседаний в парламенте: За что будут наказывать депутатов

Закон о штрафах для прогульщиков был поддержан 265 депутатами.

Прогульщиков будут наказывать в следующих случаях:

За отсутствием/присутствием народных депутатов на пленарных заседаниях будет следить электронная система регистрации и глава Рады;

Если депутат без важных причин пропустил более 30% заседаний (или половину комитетов), то он не получит компенсацию за выполнение депутатских полномочий. Имеются ввиду расходы на транспорт, жилье, связь и т.д.;

За прогулы депутатов могут лишить зарплаты. Это произойдёт в случае, если они прогуляют 70% работы в Раде.

На данный момент ожидается решение Конституционного суда по закону о наказании за кнопкодавство. Если суд одобрит закон, нардепы будут лишаться мандатов за кнопкодавство сразу, без предупреждений.

Источник: socportal.info

Новости портала «Весь Харьков»