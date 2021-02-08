Закон про компенсації на електроенергію ухвалено з порушенням регламенту Верховної Ради — КШЕ

Законопроект №4672 для компенсацій за підвищення тарифів на електроенергію було прийнято з порушенням регламенту Верховної Ради.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління Київської школи економіки у Telegram.

За словами аналітиків, 1,4 млрд грн, які плануються виділити на програму заберуть із програми на фінансування пільг і житлових субсидій. Таким чином, чистий ефект для бюджету від даної зміни буде нейтральним.

"Весь свій законодавчій шлях - від реєстрації у парламенті, і до підписання Президентом, цей законопроект пройшов лише за один день. Але це порушує значну кількість вимог Регламенту Верховної Ради, і є поганим прецедентом у законотворчій практиці, особливо в частині, що стосується публічних фінансів", - йдеться у повідомленні.

29 січня цей проект закону було зареєстровано, і в той саме день - розглянуто комітетом, включено до порядку денного Ради, прийнято голосуванням, і підписано не лише Головою Верховної Ради, але й Президентом. "В той час як за регламентом на це передбачено час на опрацювання депутатами проектів законів та подання альтернативних", - повідомили у КШЕ.

А Комітет Ради з питань антикорупційної політики направив висновок щодо законопроекту лише на наступний робочий день, - 01.02.2021, - тобто в рамках строків, але коли вже законопроект був прийнятий. Тим самим було порушено статті 93, 96, 100, 101 Регламенту ВРУ.

"Підтримуючи в цілому мету законопроекту, не можемо проігнорувати цей факт. Адже дотримання встановлених регламентом процедур є не просто вимогою, але й запобіжником від ухвалення рішень, що можуть в перспективі спричинити економічні, соціальні те репутаційні втрати щодо публічних фінансів", - наголосили у центрі.

Нагадуємо:

На засіданні Верховної Ради 29 січня депутати підтримали зміни до Держбюджету, що передбачають виділення 1,4 мільярда гривень компенсацій для громадян із електроопаленням.

27 січня Уряд затвердив рішення про введення компенсації за підвищення тарифів для тих українців, у кого встановлено електроопалення.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що українці, у яких встановлено електроопалення, отримають компенсації за підвищення тарифу на електроенергію з 1 січня.

Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію в 90 коп/КВт.год для населення на перші 100 кВт.год та встановив з 1 січня 2021 року фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт.год.

Источник: epravda.com.ua

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