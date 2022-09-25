Закон про обіг зброї дозволить отримати майже всі держпослуги щодо неї через «Дію»

Після ухвалення законопроєкту №5708 «Про обіг цивільної вогнепальної зброї» Єдиний реєстр зброї дасть змогу громадянам отримувати майже всі державні послуги, пов’язані зі зброєю, через застосунок «Дія».

Про це у статті для «zn.ua» повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий, передає Укрінформ.

«Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція активно працюють над технічним забезпеченням функціонування Єдиного державного реєстру зброї. Після ухвалення закону реєстр дасть змогу: отримувати майже всі державні послуги, пов’язані зі зброєю, через мобільний застосунок «Дія»; придбати зброю та оформити необхідні документи у збройовому магазині протягом близько 30 хвилин», - зазначив він.

Цей Реєстр, за його словами, також дасть громадянам можливість зручної електронної взаємодії із державою шляхом отримання власниками зброї автоматичних нагадувань про необхідність продовження терміну дії дозволів на зброю, оформлення договорів страхування, проведення періодичного огляду або відстрілу зброї тощо.

Драп’ятий зазначив, що Єдиний реєстр зброї дасть змогу її власнику надсилати онлайн-повідомлення в органи поліції про зміну свого місця проживання, тимчасову передачу своєї зброї на зберігання до відповідних спеціалізованих підприємств та отримати зворотний зв’язок від власників зброї, зокрема щодо подальшого вдосконалення законодавства, шляхом розміщення електронних петицій, проведення онлайн опитувань тощо.

Заступник міністра внутрішніх справ уточнив, що концепція МВС проєкту закону така: МВС пропонує надати громадянам право купувати пістолети, зберігати їх удома, використовувати для захисту себе, своїх близьких і власного майна у своєму помешканні, транспортувати зброю в розрядженому вигляді та використовувати її у тирах і на стрільбищах, - але без права носіння у мирний час. У період надзвичайного або воєнного стану носіння короткоствольної вогнепальної зброї дозволяється цивільним громадянам, які мають чинне право власності на відповідну зброю.

Інакший підхід запропоновано щодо травматичної вогнепальної зброї (призначеної для стрільби гумовими кулями). Наразі право на цей вид зброї має обмежене коло суб’єктів, серед яких - поліцейські, особи, звільнені зі служби в поліції, експрацівники міліції, працівники суду, правоохоронних органів та їхні близькі родичі, особи, які беруть участь у кримінальному судочинстві, народні депутати України та інші.

«Ми ж пропонуємо надати таке право (за наявності відповідних підстав) усім цивільним особам», - поінформував він.

Джерело: ukrinform.ua

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