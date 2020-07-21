Закон про опозицію має забезпечити рівні права парламентської меншості, - віцеспікерка Олена Кондратюк

У Верховній Раді розробляють законопроект про опозицію, який сподіваються підготувати до вересня цього року. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомила заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

За її словами, Регламент потребує постійного вдосконалення, на чому неодноразово наголошувалося в рекомендаціях місії Європарламенту Пета Кокса щодо підвищення ефективності роботи Верховної Ради.

«Про це говорить зараз навіть те, що ми почали розробляти закон про опозицію. При чому ми почали розробляти разом з більшістю і з меншістю, всі представники фракцій. Це дуже хороші кроки. Я дуже сподіваюся, що ми його випишемо до наступної сесії Верховної Ради», - наголосила Олена Кондратюк.

Вона відзначила добру та конструктивну комунікацію на рівні Першого Заступника Голови ВРУ Руслана Стефанчука, а також між більшістю та меншістю, усіма фракціями та представниками громадянського суспільства, які беруть участь в підготовці законопроекту про опозицію.

«Я теж входжу в цю робочу групу. Мені здається, що там добра комунікація. Принаймні, зараз є дуже багато дискусій по структуризації цього закону. Але закон про опозицію, який, на жаль, фактично був викинутий з регламенту як норма в 2010 році, повинен бути. І в Європарламенті завжди кажуть: більшість і меншість повинні мати рівні права», - підкреслила заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

Источник: rada.gov.ua

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