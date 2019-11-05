Закон звузив коло осіб, стосовно яких НАЗК має право складати адмінпротоколи про правопорушення, пов’язані з корупцією

Національне агентство з питань запобігання корупції звертає увагу фізичних та юридичних осіб на розмежування повноважень зі складання протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, між уповноваженими посадовими особами Національного агентства та уповноваженими посадовими особами Національної поліції України.

18 жовтня Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» внесено зміни в тому числі до Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема, в частині визначення осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.

Відтепер уповноважені особи Національного агентства мають право складати адміністративні протоколи лише стосовно осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Повідомлення про адмінпорушення, пов’язані з корупцією, стосовно інших осіб мають направлятися до Національної поліції України.

Звертаємо увагу, що під службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, розуміються особи, зазначені у примітці до статті 50 Закону України «Про запобігання корупції».

Упродовж 2018 року до Національного агентства надійшло 1227 повідомлень від фізичних та юридичних осіб щодо можливого порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та пов’язаних з цим обмежень. За результатами розгляду складено та направлено до суду 474 протоколи про адміністративні правопорушення. З них 441 протокол стосувався порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 172-7 КУпАП).

Источник: nazk.gov.ua

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