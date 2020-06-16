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Законопроект про всеукраїнський референдум, визначений невідкладним, буде розглянуто цього тижня, - Дмитро Разумков

Законопроект про всеукраїнський референдум, визначений невідкладним, буде розглянуто цього тижня, - Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій та груп звернувся до народних депутатів та громадян України із застереженням щодо необхідності подальшого дотримання маскового режиму.

«Останнім часом ми бачимо, що багато депутатів знаходяться на засіданнях без масок. І така ситуація не лише в Парламенті, а по всій державі. Проте поки що зарано говорити, що ми пройшли всі випробування, які перед нами поставив коронавірус. У суботу в Україні був новий антирекорд по кількості нових випадків захворювання - 753 людини. Тому давайте ставитися більш відповідально до себе, своїх близьких, рідних та колег», - закликав Дмитро Разумков.

Голова Парламенту також зазначив, що цього тижня Верховна Рада відповідно до статті 19 Регламенту має розглянути План законопроектної роботи. «Ми мали прийняти її ще на початку нашої роботи, але коронавірус вніс свої досить серйозні зміни в нашу роботу. Проблеми, що були викликані коронавірусом, внесли багато суттєвих змін до цього плану вони, тому ті питання, які ми не встигнемо пройти за рік, автоматично будуть перенесені на наступний», - повідомив Голова Верховної Ради.

Окрім того, Дмитро Разумков зауважив, що на порядку денному цього тижня знаходиться ще одна важлива ініціатива - законопроект про народовладдя через всеукраїнський референдум. «Він ініційований Президентом і визначений як невідкладний. Тож гадаю, що у вівторок ми розглянемо скорочення термінів, а вже у четвер, можливо, перейдемо до розгляду у першому читанні», - зазначив він.

Серед інших важливих законопроектів Голова Парламенту відзначив ініціативу щодо допомоги креативним індустріям, кадрові питання та розгляд доопрацьованої Програми діяльності Кабінету Міністрів України. «Сподіваюсь, що тиждень буде плідним, ефективним і Верховна Рада попрацює на користь держави», - наголосив Дмитро Разумков.

Источник: rada.gov.ua

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