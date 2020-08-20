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Законопроєкт про скасування перевірок пожежної безпеки для бізнесу допоможе усунути корупційну схему

Законопроєкт про скасування перевірок пожежної безпеки для бізнесу допоможе усунути корупційну схему

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело антикорупційну експертизу проєкту закону № 3361 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перших кроків дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності».

Законопроєкт пропонує звільнити підприємства із середнім та/або незначним ступенем ризику від проведення планових перевірок техногенної та пожежної безпеки за наявності полісу страхування відповідальності.

Це сприятиме послабленню тиску на бізнес та допоможе усунути корупційні схеми під час проведення таких перевірок.

Так, у Реєстрі корупціонерів наявні особи, які під час планових перевірок техногенної та пожежної безпеки чинили тиск на бізнес та вимагали хабар за позитивний результат перевірки.

Проте законопроєкт потребує додаткових вдосконалень щодо порядку взаємодії підприємств, страховиків та відповідального органу державної влади у сфері цивільного захисту.

Так, під час проведення антикорупційної експертизи законопроєкту НАЗК виявило такі корупціогенні фактори:

1. Нечіткий порядок повідомлення органу влади у сфері цивільного захисту про укладення договору страхування;

2. Нечіткі терміни обробки та оприлюднення органом влади у сфері цивільного захисту інформації про укладання договору страхування.

НАЗК надало Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради свої рекомендації щодо доопрацювання цих положень проєкту закону перед другим читанням.

Источник: nazk.gov.ua

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Темы: назк, рада

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