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Закордонний, техпаспорт та водійське посвідчення в Дії тепер доступні англійською

Закордонний, техпаспорт та водійське посвідчення в Дії тепер доступні англійською

Зараз багато іноземців за кордоном знають про наш застосунок Дія, тому нерідко приймають в українців цифрові документи. Тепер це можна буде робити ще простіше, адже необхідні документи можна перекласти англійською і показати їх у різних життєвих ситуаціях за кордоном.

Як перекласти документ за 2 кліки:

1. оновленому застосунку оберіть один з документів

2. Клікніть «Перекласти англійською». Готово.

Також права та техпаспорт отримали міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді. Це ще один додатковий крок для інтеграції Дії в інших країнах світу.

Якщо ви або ваші знайомі перебувають за кордоном, розповідайте їм про нову можливість в Дії, тестуйте та діліться з нами історіями користування Дії за кордоном. А ми цифровізуємо Україну далі.

Послуга реалізована спільно з МВС, ДМС, Головним сервісним центром МВС та ДП «Інфотех».

Джерело: https://t.me/kharkivoda/6758

Новости портала «Весь Харьков»

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