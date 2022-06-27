Залагодження війни в Україні будь-яким способом призведе до тривалої нестабільності

Про це в ході зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном заявив прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон.

● Джонсон вважає, що будь-яка спроба залагодити конфлікт зараз дасть Путіну дозвіл на постійне маніпулювання як суверенними країнами, так і міжнародними ринками.

● Лідери погодилися, що зараз – «критичний момент для перебігу конфлікту в Україні», і є можливість змінити хід війни.

● Крім цього, під час зустрічі із прем’єром Канади Трюдо очільник британського уряду наголосив на необхідності «схилити терези на користь України».

«Це означає надати Україні оборонні можливості, підготовку та розвідку, необхідні для відбиття російського просування», – додають у британському уряді.

Источник: https://t.me/spravdi/11684

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