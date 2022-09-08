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Залужний вважає, що навіть після звільнення Криму буде новий етап протистояння

Залужний вважає, що навіть після звільнення Криму буде новий етап протистояння

Втрата росіянами контролю над Кримом значно позначиться на перебігу війни, але у війьсковому плані звільнення півострова матиме тимчасовий ефект.

Джерело: стаття головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та першого заступника голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки генерала Михайла Забродського для "Укрінформу" (Повний текст https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3566162-ak-zabezpeciti-voennu-kampaniu-u-2023-roci-ukrainskij-poglad.html?fbclid=IwAR0gMDv3eVWrnz6xKg13pzzFKHb-MpsvQPSLBOqGTr9yhjogdDceJ3Zifhg)

Пряма мова Залужного і Забродського: "Припустімо, ЗС України досягли повного успіху в кампанії 2023 року та оволоділи півостровом Крим.

Вкрай позитивне політичне та інформаційне значення такого стратегічного успіху переоцінити важко. Разом з тим, по-іншому можна оцінювати воєнне значення такої перемоги".

Деталі: Головнокомандувач ЗСУ і глава комітету з нацбезпеки переконані, що у випадку деокупації Криму, Росія втратить базу для Чорноморського флоту, аеродромну мережу, значну кількість запасів матеріальних засобів і, найімовірніше, значну кількість особового складу і техніки.

Але, на їх думку, звільнення Криму не зможе "суттєво завадити болісному, але цілком реальному перебазуванню Чорноморського флоту до військово-морської бази Новоросійськ на східному узбережжі Чорного моря". А в такому випадку "військова присутність агресора в регіоні буде збережена разом із загрозою ракетних ударів".

Теж саме стосується і російської авіації – агресор може використовувати аеродроми Приморсько-Ахтарська та Єйська.

Залужний і Забродський припускають, що тимчасовий ефект матиме і втрата Росією значної кількості запасів матеріальних засобів. Також росіяни з часом зможуть поповнити втрати в особовому складі й техніці – щонайменше, в плані чисельності.

Пряма мова головнокомандувача ЗСУ і глави парламентського комітету з нацбезпеки: "Підсумовуючи сказане та обговорюючи вже подальші перспективи, після 2023 року, можна вести мову лише про новий етап протистояння. Звісно, з іншими вихідними даними і перспективами, але знову ж таки – триваючий конфлікт, втрати життів, витрати ресурсів і до кінця не визначений кінцевий результат".

Джерело: pravda.com.ua

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