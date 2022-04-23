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Сегодня 14:26
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Залужний закликав утриматися від публічних оцінок бойових дій

Залужний закликав утриматися від публічних оцінок бойових дій

Звертаю увагу, що у соціальних мережах періодично зʼявляється інформація, яка використовується ворогом для нанесення втрат Збройним Силам України.

Військове керівництво не надає жодної важливої інформації про поточні операції.

Я в черговий раз закликаю всіх, особливо блогерів з великими аудиторіями, утриматися від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів.

Лише військове керівництво володіє всією повнотою інформації та використовує її для відбиття агресії. Запорукою успішного знищення противника є нерозповсюдження цієї інформації.

Вірте Збройним Силам України. Ми робимо свою роботу. У нас потужний, підступний і безжалісний ворог, який використовує будь-що для нанесення нам втрат. Не ставайте інструментом у його руках!

Источник: facebook.com / Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

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