Зам мэра Кузьмин перевел своих подчиненных в недостроенное здание, — СМИ

Заместитель мэра Харькова Сергей Кузьмин перевел сотрудников подчиненных ему департаментов в здание бывшего БТИ, что несет потенциальную опасность для граждан, поскольку здание до сих пор не введено в эксплуатацию

Об этом говорится в статье «Потемкинский» фасад. Как Терехов и Кузьмин используют Дом недвижимости, рискуя безопасностью харьковчан», опубликованной на сайте «Харьков.Комментарии».

Издание напоминает, что реконструкция здания городского Бюро технической инвентаризации (БТИ), которое теперь называется Домом недвижимости, началась еще в 2016 году. «Закончить работы до 1 января 2020 года не получилось, но мэру доложили, что все работы закончены и можно открывать здание Дома недвижимости. Что и было сделано Геннадием Кернесом на день города – 23 августа 2020 года. Правда, работы на тот момент фактически были закончены только на первом и частично на втором этажах здания», — говорится в статье.

Однако, отмечают журналисты, даже через полтора года после «открытия» здание на Павловской площади, 4 «не введено в эксплуатацию. И его использование органами местного самоуправления и вице-мэром Сергеем Кузьминым может являться незаконным». То, что в здании Дома недвижимости еще не закончены работы, можно увидеть на фотографиях обнародованных СМИ: огрызки труб, обрывки проводов, проблемы с пожарной безопасностью, мусор и недоделанные потолки.

Издание также отмечает, что вице-мэр Сергей Кузьмин, который курирует Департамент по инспекционной работе и должен обеспечивать в городе соблюдение градостроительного законодательства «сам же сознательно нарушает требование закона».

«Складывается впечатление, что это не беспокоит Кузьмина, который в свое время возглавлял центральный ГАСК Украины и был уволен оттуда лично премьер-министром Гончаруком. По данным СМИ, сейчас у Кузьмина якобы есть «крыша» – нардеп от ОПЗЖ Игорь Абрамович, который, как утверждают журналисты, может курировать работу мэрии и осуществлять неформальную связь с ОП», — говорится в статье.

Также издание обращает внимание: «Поскольку объект не введен в эксплуатацию, то нет гарантий того, что он безопасен и в нем могут находиться люди».

Напомним, ранее СМИ писали, что Кузьмин мог устроить «перетасовку» департаментов в мэрии, якобы для того, чтобы последний получить под свой полный контроль новый Департамент по инспекционной работе, которому и хотели передать ГАСК. Однако новый департамент под кураторством Кузьмина просто не смог пройти аккредитацию в Минцифре и получить в ГП «ДИЯ» доступ к реестру – Единой государственной электронной системе в сфере строительства и, соответственно, не может осуществлять полномочия архстройконтроля, что привело к кризису в строительной сфере Харькова.

Агентство Телевидения Новости